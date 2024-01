Lo que ocurrió, según relata la dueña de la empresa en TikTok, es que una pareja que llegó a comer al lugar le dijeron a Natalia que no querían que ella los atendiera debido a su condición neuronal. Lo que le causó un episodio de estrés a Natalia, a quien era la primera vez que le ocurría algo así en los más de cuatro años que lleva trabajando en el restaurante.

Un lamentable hecho de discriminación se presentó en un reconocido restaurante de Medellín. Según denunció en redes sociales la propietaria del lugar, una pareja de clientes discriminaron a una de sus meseras por tener Síndrome de Down . A pesar de que el hecho ocurrió hace un par de semanas, la historia apenas se difundió el pasado fin de semana gracias a un video de TikTok de la propietaria del restaurante.

Por eso en un primer momento prefirió no contarles a sus compañeros sobre lo ocurrido y siguió atendiendo la mesa normalmente. Pero los reclamos de los clientes siguieron y le volvieron a decir que no querían ser atendidos por ella, por lo que no tuvo otra opción que entre lágrimas decirles lo que estaba pasando a sus colegas y que otro mesero tomara el pedido.