x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tribunal confirmó máxima sentencia de la ley colombiana contra 3 personas por incendio de Registraduría en Gamarra, Cesar

En el ataque, perpetrado durante las elecciones regionales de 2023 en el municipio de Gamarra, murió una servidora pública.

  • Los tres condenados en segunda instancia por el Tribunal Superior de Valledupar. FOTO: Cortesía Fiscalía
    Los tres condenados en segunda instancia por el Tribunal Superior de Valledupar. FOTO: Cortesía Fiscalía
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

08 de agosto de 2025
bookmark

La máxima condena que contempla la legislación colombiana les fue confirmada en segunda instancia a los responsables de un hecho atroz, que enlutó las elecciones regionales de 2023: el saqueo e incendio a la sede de la Registraduría en el municipio de Gamarra, Cesar, que dejó una funcionaria muerta y seis heridos.

Los afectados con la decisión fueron los esposos Yuberlys Bermúdez Rubiano e Isaías Peña Oliveros, quienes transportaron una pimpina de gasolina en un coche de bebé; y William Castro Torrado, quien en compañía de una muchedumbre le prendió fuego a la edificación.

Como se recordará, el crimen ocurrió el 28 de octubre de 2023, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anulara la candidatura a la Alcaldía de Gamarra del aspirante Fernando Márquez Astier, lo que desató la ira de sus simpatizantes.

Tal cual quedó registrado en videos, que luego circularon por internet, la turba atacó las oficinas de la Registraduría, ubicadas en una casa del casco urbano, y prendió fuego a la fachada, que luego se expandió en el interior.

La auxiliar administrativa Duperly Arévalo Carrascal se ocultó en el baño, pero no alcanzó a salir a tiempo. Cuando la Policía llegó al sitio y controló a la multitud, encontraron el cadáver calcinado de la señora de 43 años, madre de dos hijos. Otros seis servidores públicos fueron hospitalizados con heridas de gravedad.

Los tres responsables fueron condenados a 60 años el pasado mes de mayo, por un juzgado penal con funciones de conocimiento, que los halló culpables de homicidio gravado, tentativa de homicidio e incendio.

La defensa de los procesados apeló el fallo, pero el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar dejó en firme la condena.

Todavía hay personas pendientes de judicializar, pues los videos muestran que más de tres personas estuvieron involucradas en el ataque.

Le puede interesar: Otra condena contra “Iván Márquez” se suma a sus más de cuatro siglos de cárcel acumulados

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida