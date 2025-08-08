Tribunal confirmó máxima sentencia de la ley colombiana contra 3 personas por incendio de Registraduría en Gamarra, Cesar

La máxima condena que contempla la legislación colombiana les fue confirmada en segunda instancia a los responsables de un hecho atroz, que enlutó las elecciones regionales de 2023: el saqueo e incendio a la sede de la Registraduría en el municipio de Gamarra, Cesar, que dejó una funcionaria muerta y seis heridos.

Los afectados con la decisión fueron los esposos Yuberlys Bermúdez Rubiano e Isaías Peña Oliveros, quienes transportaron una pimpina de gasolina en un coche de bebé; y William Castro Torrado, quien en compañía de una muchedumbre le prendió fuego a la edificación.

Como se recordará, el crimen ocurrió el 28 de octubre de 2023, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anulara la candidatura a la Alcaldía de Gamarra del aspirante Fernando Márquez Astier, lo que desató la ira de sus simpatizantes.