pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
jueves
0 y 2
0 y 2
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
miercoles
1 y 8
1 y 8
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
martes
5 y 7
5 y 7
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
domingo
no
no
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
sabado
no
no
pico y placa
Pico y Placa Medellín
Pico y Placa Medellín
lunes
6 y 9
6 y 9
2025-10-19 15:57:4
EN IMÁGENES: El desorden de la zona opaca al Hotel Nutibara
/FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
19 de octubre de 2025
Las más leídas
Radican recusación contra el presidente de la Corte para que se aparte de la discusión de la reforma pensional
hace 22 minutos
Lo que hay detrás de la salida de tres directores de la Policía Nacional durante el Gobierno Petro
hace 2 horas
Empleos en Bogotá: hay 117.000 oportunidades; más de 2.000 son híbridas y remotas
hace 1 hora
Running: falleció deportista en carrera Allianz 15K en Bogotá; recomendaciones para este tipo de pruebas
hace 60 minutos
Por caída de Amazon, Bancolombia, Nequi y otras apps están fuera de servicio: esto es lo que se sabe
hace 1 hora
Te recomendamos
Por capricho de Petro, Ecopetrol vendería el Permiam, el activo más rentable, y perdería 30% de su valor
hace 2 horas
Gobierno llama a consultas al embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña
hace 3 horas
Relacionan a colombiano muerto en ataque de EE. UU. con robo masivo de armas en 2016; Petro defiende que era un pescador
Estados Unidos dice que embarcación atacada en el Caribe era del ELN: “son la Al Qaeda del hemisferio occidental”
Utilidad para la vida
¿Por qué a los gatos les gustan las palmadas en la nalga?
Escuela para Propietarios Felinos, el nuevo espacio de Envigado
El gato que fundó las bases de la literatura moderna japonesa
