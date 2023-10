“Sí, yo ya no tengo nada qué perder. Me hicieron un daño enorme, me dañaron la prima, las vacaciones, las cesantías. Pero no es solo el daño económico, también el mental. Dónde voy a encontrar trabajo, yo estoy para enloquecerme”, cuenta Palacio, luego de precisar que a tres meses de la salida, el gerente Mario Córdoba le cobró a él y a dos de sus compañeros su postura crítica y las denuncias que han hecho.

Pero Palacio quería dejar algo claro: “Le recuerdo que usted es un funcionario igual que yo, y que aunque usted hoy tiene la sartén por el mango, la justicia aflora. Gracias por la suspensión, pero no entiendo cómo es que se suspende a un enfermero profesional no por algo relacionado con su labor, sino por el hecho de no estar de acuerdo con la forma como usted está malgastando los recursos de la institución”, aseveró.

Pero esto lo dice Palacio en conversación con este diario. Antes, el jueves pasado, contó por X (antes Twitter) que lo suspendieron tres meses por atreverse a denunciar; por “mostrarle a la ciudad la olla podrida que hay en el Hospital General. No crean que por esta suspensión me quedaré callado”, expresó entonces Palacio.

“Esto no es una violación a la reserva, porque no están mostrando expedientes o pruebas, solo algunos apartados del proceso. Lo otro es que la reserva es una garantía del ciudadano frente al Estado. Mejor dicho (aunque no es el deber ser), yo como ciudadano puedo violar el sumario, pero no así la entidad que me investiga”.

Lo que dice el concejal es que estos hechos hacen parte de una estrategia de persecución, no en contra del sindicado del hospital, sino en contra del control que estos funcionarios han hecho. Palacio lo retrata de forma similar: “A mí me violaron el debido proceso; nunca me llamaron. Venga, usted qué está haciendo, qué pasó. Nos separan del cargo para no interferir, pero yo cómo voy a afectar un proceso de esos como enfermero jefe”.

Consultamos al General por este tema y desde allí precisaron que no se pronunciarían sobre la “suspensión de labores de algunos funcionarios, siendo absolutamente respetuosos del debido proceso”. Agregaron, en este sentido, que los procesos disciplinarios son reservados y que así lo invoca la ley.

“La Dirección de Instrucción Disciplinaria de la entidad tiene claras y definidas competencias frente a las investigaciones que realiza a servidores públicos, las cuales acatan el ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales de los investigados”, expresaron.