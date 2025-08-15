Presuntos miembros del ELN están amenazando de muerte al exsenador Juan Diego Gómez

El ambiente político en el país está en su punto más tenso en años y las amenazas a los políticos de todas las orillas van en aumento. En la mañana del jueves 14 de agosto, le tocó el turno a Juan Diego Gómez , el excandidato a la Gobernación de Antioquia y ahora precandidato al Senado de la República por el Partido Conservador y expresidente de esta misma corporación,recibió una serie de amenazas contra su vida y mensajes intimidatorios, a través de su línea privada de Whatsapp, en los cuales, se le declara nuevamente a él ya su familia, como objetivo militar por parte del “Frente de Guerra de las Milicias Urbanas del ELN”. Puede leer: “En el Partido Conservador algunos han traicionado a los antioqueños”: Juan Diego Gómez En los mensajes, se le dice al candidato, que dicha estructura criminal tiene claridad y conocimiento sobre su lugar de residencia, movimientos suyos y de sus familiares y visitas a diferentes lugares en la ciudad de Medellín; además, dichos mensajes, reiteran y recalcan que este grupo criminal está informado al respecto sobre la retirada del esquema de seguridad al candidato, ocurrida el pasado mes de abril, y hace énfasis en señalar que de manera irrestricta, se le prohíbe a Juan Diego Gómez aspirar a cualquier cargo de elección popular y seguir cuestionando a través de sus redes sociales, las decisiones o acciones del gobierno del Presidente Gustavo Petro.

Estos hechos, se suman a las amenazas recibidas anteriormente, justamente en el mes de febrero del presente año, por parte de presuntos miembros del mismo grupo, que fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes y sobre las cuáles, según el político antioqueño, no se ha tomado ninguna medida por parte de la Unidad Nacional de Protección o la Policía Nacional, lo que considera una falta de garantías en materia de seguridad para los adversarios políticos del gobierno nacional. Frente a las amenazas recibidas, Gómez Jiménez se manifestó al respecto y afirmó es lamentable que otra vez lleguen a su teléfono este tipo de amenazas. “Lógicamente esto genera una serie de emociones encontradas porque después de lo ocurrido con el precandidato presidencial y senador, Miguel Uribe Turbay, siente uno que cualquier persona que esté realizando abiertamente oposición política a este gobierno, se expone a un peligro inminente porque no es del agrado de quiénes nos dirigen”, señaló Gómez.