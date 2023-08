Oliveros padre aclaró que su hijo, ingeniero con maestría en estadística, estuvo en la alcaldía los primeros 15 meses. “Pero no porque fuéramos cuota de algún partido político o de algún dirigente en particular. Pienso que fue más, de pronto, un agradecimiento al resultado que habíamos hecho, la proyección, y porque necesitaron un profesional en el área estadística”, dijo.

La Procuraduría no halló elementos, con el argumento de que el funcionario no trabajaba con la plataforma; Duque se retractó públicamente después.

En la época, el concejal Daniel Duque, hoy candidato a la Alcaldía, pidió investigar si el subdirector incurría en presuntas irregularidades o conflicto de interés porque recién salía de la firma que predijo el triunfo del alcalde. La duda era si podría usar, para beneficiar a su empresa, información de la cuestionada plataforma Medellín Me Cuida, creada en pandemia por Quintero y que recopiló gran cantidad de datos ciudadanos.

“La empresa está haciendo encuestas para campañas de otras ciudades, yo he hecho encuestas a mucha gente, de todos los colores del espectro político”, agregó Oliveros, quien no dio nombres de partidos, pero anotó que el acierto de 2019 lo graduó como el encuestador del alcalde, lo que califica de falso, pues aseguró que no se presta para manipular encuestas y que sus principios son confiabilidad, objetividad y veracidad estadística.

Tampoco precisó el número de encuestas que ha hecho Gauss en el Valle de Aburrá y otras zonas del país por las elecciones de octubre próximo. “Eso es como usted preguntarle al médico cuántos pacientes atiende al día o al mes (...)”, sostuvo.

Pero acotó que paga salarios dignos a todos sus encuestadores y que prefiere encuestas “cara a cara”, sobre las que se deja georreferenciación para saber dónde, cuándo, a qué hora y quién tomó la muestra.

En todo caso, para los suspicaces hay dudas porque Gauss también ha hecho sondeos para el Pacto Histórico de cara a estas elecciones y es sabido que una parte de sectores de esa coalición está aliada con Quintero. Para la muestra, el sábado, se sumaron a Esteban Restrepo, candidato de Independientes a gobernación.

En todo caso, para los suspicaces hay dudas porque Gauss también ha hecho sondeos para el Pacto Histórico de cara a estas elecciones y es sabido que una parte de sectores de esa coalición está aliada con Quintero, aunque no en su totalidad. Al interior hay sectores que no se sienten cómodos con la adhesión al quinterismo.