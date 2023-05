“A Daniel Quintero lo protege un grupo económico”: Luis Peláez

“Es que no veo otra posibilidad. Con las pruebas que hemos entregado, con los procesos, y los conozco muy bien porque soy abogado penalista, sé que debería rápidamente tener resultados con lo que ha pasado en EPM, con la entrega de Computadores Futuro, lo que ha pasado en la Secretaría de Educación con Buen Comienzo, todo un sinnúmero de casos de posible corrupción, que mínimo tendrían que estar en imputación. Y hoy no tenemos ni siquiera una imputación, que es el primer paso en un proceso penal. Así que creo fundamentalmente que lo están protegiendo los poderes que él también protege y que también sale a defender”.

“Nos llegaron hostigamientos vía WhatsApp, Instagram y pues es algo que la verdad no se lo deseo nunca a nadie. La primera llegó a las 11 de la noche, al día siguiente de que se conociera la decisión de la suspensión del alcalde Quintero, y decía ‘usted no tenía que meterse en eso, lo vamos a callar, te vamos a matar’. Se hizo a través de un comentario privado en Instagram en una publicación en una de las entrevistas que yo di a Caracol Televisión. Inmediatamente denunciamos e hicieron el rastreo de la IP, pero esa IP la cerraron rápidamente”.

“Mi compromiso y responsabilidad con la ciudad no es hacer una candidatura para engordarla y vendérsela al mejor postor. Medellín no se merece eso. Medellín se merece un proyecto político serio y de construcción de ciudad. Hay algunos que hacen eso, yo la verdad lo deploro”.

“Nosotros hemos entregado las pruebas y tienen cadena de custodia. Lo que hemos visto es que a veces, aquí, los organismos de control les están diciendo a quienes denuncian que hagan su labor, pero es que la tarea fundamental del ente investigador es investigar, es interceptar llamadas, y no lo hace. No hace los allanamientos preventivos para rescatar pruebas. Dígame un solo allanamiento que haya pasado en esta alcaldía, con las denuncias que hemos presentado. Entonces dejan dañar las pruebas, las dejan ocultar, pasa el tiempo y no hacen la investigación. A veces la forma de ayudar también es torpedear”.

Pero por otro lado, desde esos órganos de control hay personas que dicen que no hay pruebas suficientes para adelantar una investigación o para llamar a una imputación. ¿Qué pruebas tendría usted para mostrarles que a lo mejor no están haciendo bien la tarea?

“Hemos dicho que esta es una hipótesis, es una posibilidad. Pero una de las cosas es que Medellín también tiene que tener un debate público y abierto sobre esta situación. No es gratis que el alcalde Daniel Quintero trine de una forma directa, simplemente apoyando un grupo económico y además que durante más de tres años las investigaciones, las denuncias penales, disciplinarias no tengan ningún puerto seguro. Cuando es evidente la posible corrupción que hay en Medellín, se habla en todos los pasillos de la Alpujarra, en todos los pasillos de la Alcaldía de Medellín, dicen a voces llenas que se robaron el Inder, dicen a voces llenas que se robaron Buen Comienzo, dicen a voces llenas que se robaron, mejor dicho, no media alcaldía sino la totalidad de la alcaldía. ¿Qué hacer entonces con eso? ¿Dónde están los organismos de control? Todos nos preguntamos en redes sociales eso y a eso hay que darle una explicación y es que el poder que defiende Daniel Quintero lo encubre también en los organismos de control, no tiene otra explicación”.

¿Y de qué nivel es esa protección en los órganos de control? ¿De qué tipo de funcionarios está hablando?

“Yo no sabría responderte porque bueno, frente a la hipótesis o frente a la posibilidad, habría que indagar más. Investigar a las ías tiene un problema muy grande y es que nadie las investiga, ni hay cómo esculcarles porque no hacen su trabajo. Recordemos el antecedente del excontralor Sergio Zuluaga Peña, que escondía y archivaba todas las investigaciones del exgobernador Luis Pérez y varios alcaldes cercanos. Eso ya existió. Tener un ente de control de bolsillo o que le ayude es un modus operandi de gente muy cercana a Daniel Quintero como es el exgobernador Luis Pérez”.

¿Y ahora usted no va a estar en las elecciones de octubre?

“No, sí voy a estar. Voy a estar encabezando la lista de la Asamblea de Dignidad y Compromiso. Me encanta ser diputado. Me encanta representar a Antioquia. Así como defiendo Medellín, defiendo todos los municipios del departamento. Y esa va a ser mi apuesta electoral. No voy a dejar solo a Medellín. Y también, aprovechando este espacio le mando un mensaje al alcalde Daniel Quintero, que hace unos días dijo que porque yo era precandidato a la alcaldía, él subestimaba mis denuncias que lo involucran a él en un robo de recursos por cobertura educativa. Bueno, ya se le acabó la excusa. Ya no soy precandidato a la Alcaldía. Que responda a mis denuncias. Yo espero que esa investigación de robo de recursos por cobertura educativa, por cobrar estudiantes falsos, realmente llegue a buen puerto y se conozca la realidad”.

¿Usted de dónde surgió? ¿Cómo llegó a la política? ¿Cuál es su historia?

“Yo soy de Puerto Berrío, Antioquia. Tengo 34 años. Soy padre de dos hijas. Una tiene 16 años y la otra apenas un mes de haber nacido. Empiezo a estudiar en la Universidad de Antioquia, en la sede de Puerto Berrío. Soy de procesos juveniles del municipio, exactamente de la organización juvenil Jóvenes Sin Barrera. Ingreso inicialmente a un partido político que es el Polo Democrático Alternativo cuando tenía 19 años, a través del maestro Carlos Gaviria. Y ahí me empiezo a emocionar del cuento de transformar la realidad que vemos, o que todavía seguimos viendo en los municipios de Antioquia, pero especialmente en Puerto Berrío, con una desigualdad gigante en comparación con los demás municipios del departamento. Y me lanzo por primera vez al Concejo de Puerto Berrío. Perdí. Entendí la dinámica de la política, no me dejé absorber de la dinámica electorera y politiquera. Me gradué en Derecho de la Universidad de Antioquia. Soy especialista de la Universidad de San Buenaventura. Y seguí estudiando, dejé de un lado un poco la política, me dediqué a la docencia, fui profesor de la Universidad de Antioquia. Y volví otra vez a aspirar al Concejo, cuatro años después. Volví a perder. Y a la tercera llegue a la Asamblea, fui tercero en la lista del Polo Democrático Alternativo, y como renunció Jorge Gómez logré obtener la curul”.