En Rionegro también suena el apoyo de Independientes al precandidato a la Alcaldía Fernando Valencia, conocido como “Tola”. Hace poco inscribió su movimiento Primero la Gente, pero fuentes cercanas a su equipo contaron que tendría cercanía y apoyo de Wilder Echavarría, exgerente de la EDU en la administración de Quintero. “Tola” ha sido oposición a los dos últimos gobiernos de Rionegro y dicen que cuenta con el apoyo quinterista y petrista.

Lograr alcaldías, gobernaciones, JAL y curules en concejos y asambleas no es una tarea que dejaron al azar. Ya se dibuja la estrategia nacional para conseguir los votos de los desprevenidos ciudadanos que se dejen convencer por la narrativa de la independencia y una “forma distinta” de hacer política, tal como sucedió con Quintero en 2019, quien hace unos días rompió su propio récord y se reafirmó como el alcalde de Medellín más impopular desde 1994 , según la última encuesta Invamer.

Pero Independientes va por más, y en esa labor juega un papel clave Eli Shnaider, director nacional del partido, quien para ese fin va de evento en evento, de reunión en reunión. Shnaider no escatima esfuerzos en dejar claro que las elecciones regionales de este año forman parte de un proyecto más ambicioso: quedarse con la Presidencia de la República en tres años.

Sobre la campaña que Deninson Mendoza lidera en Cali pesan varios cuestionamientos. Uno salpica a Telemedellín, canal que estaría dirigiendo su contratación para beneficiar las correrías políticas de los Independientes en la capital del Valle.

Son seis contratos con influenciadores de esa ciudad los que hasta ahora levantan suspicacias por posible malversación de recursos. Mendoza difunde sus propuestas con columnas de opinión pagadas a portales digitales, además de avanzadas con volanteo y comitivas de acompañantes. Entre ellos, Julián Jaramillo, Juanca Valencia y Hernando Botero, todos precandidatos al Concejo. Con camisetas del ahora partido político, el cuarteto recorre barrios de Cali.

Fabián Gómez, el candidato que apoyan en Pereira

En el caso de Pereira, el precandidato que apoya Independientes es Fabián Gómez, que va con el movimiento ciudadano Pereiranízate. “Los pereiranos no aguantamos más de lo mismo, estamos cansados de los engaños y de las mentiras de los politiqueros corruptos de siempre”, dijo hace poco y recordó, una vez más, las retahílas de Quintero cuando era candidato hace cuatro años.

Justamente, hace una semana, Gómez estuvo en un evento en el que contó que tiene el respaldo de Independientes. En nombre del partido habló Eli Shnaider ante el público y, por supuesto, mencionó a Quintero como el que logró quedarse con la Alcaldía de Medellín, pese a que era prácticamente vetado a participar en elecciones porque era de un barrio pobre y no pertenecía a ningún partido tradicional. “Independientes busca eso: representar a aquellas personas que no se sienten identificadas por malos gobiernos, que no se sienten identificadas con esas prácticas politiqueras”, dijo Shnaider en Pereira, con una pantalla a sus espaldas proyectando los logos de Pereiranízate e Independientes.