El ‘Panini’ de los extranjeros que han sido expulsados de Medellín

Medellín es una ciudad de puertas abiertas para quien quiera disfrutar de ella, pero cuando ciertos extranjeros llegan a la capital antioqueña con sus malos hábitos (algunas veces en contra de la ley) las autoridades no tienen más alternativa que expulsarlos. Lo lamentable es que en los últimos dos meses van por lo menos 4 foráneos enviados de vuelta a sus países de origen, y en lo que va de 2026 ya son 80 extranjeros inadmitidos en la ciudad.
Y es que si bien, años atrás, la mayoría de las expulsiones de extranjeros estaban asociadas principalmente a narcotráfico, ahora el tema de alto impacto que ha llevado a la Alcaldía de Medellín a endurecer los operativos de control contra estas personas es la explotación sexual. Además de las alteraciones al orden público derivadas de sus comportamientos indebidos.
Por ejemplo, uno de los casos más recordados es el de Thomas Michael Renno en 2024, un ciudadano estadounidense de 72 años que recibió la condena más alta que hasta ahora se le ha impuesto a un extranjero en Colombia por el delito de explotación sexual comercial de menores de edad: 30 años y 6 meses.
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Como ese hay muchos otros episodios que esta ciudad quisiera eliminar de su historial, no obstante, gracias a operativos más rigurosos en lo que va de este año se han conseguido mejores resultados.