Naranjal se volvió un “elefante blanco” que crece todos los días en Medellín

Funcionarios de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) citaron hace mes y medio a una reunión para dar una noticia que debía alegrar a los habitantes de la zona del Naranjal: la reactivación de las obras del plan parcial que promete la transformación de este sector cercano al centro y que está parado desde el primer semestre del año pasado.

No obstante, la reacción no fue la esperada porque los líderes dicen que ya no creen en las promesas de la Alcaldía. Prueba de ello es que al auditorio donde citaron al encuentro fueron máximo diez personas, cuando en el pasado habían asistido hasta 50 para escuchar los avances de un tema neurálgico para el área. Al espacio, dicen, ni siquiera fue el gerente de la EDU, Raúl Eduardo Morales, y los subalternos que lo representaban lo disculparon aduciendo una calamidad familiar. Por eso, cuando habían pasado si acaso 20 minutos, Mario Múnera, el gerente de Marllantas y representante de los comerciantes, abandonó el recinto disgustado, a pesar de que era el anfitrión, por considerar que era más de lo mismo que ha escuchado en más de 100 reuniones.

Después de eso fue que los profesionales de la EDU dijeron lo del reinicio de los trabajos, pero incluso los líderes que se quedaron tampoco terminaron satisfechos porque aparte de la afirmación de que “ya tenían el 98% del trámite del contrato listo” y que iban a reiniciar en el segundo semestre, no les respondieron de manera concreta cuándo, ni cómo, ni quién va a finalizar el contrato.

Son respuestas sustanciales considerando que el Plan Parcial Naranjal-Arrabal lleva dos décadas sin finiquitarse y hace más de un año no se echa una palada de concreto en los frentes de trabajo.

Múnera no duda por eso en calificar el proyecto como “el elefante blanco más grande” que ha tenido la alcaldía y que ha crecido todavía más durante la administración de Daniel Quintero. Y no se explica cómo al anterior gerente de la EDU, Wilder Echavarría, lo premiaron con la vicepresidencia de Proyectos e Ingeniería de EPM.

El comerciante de llantas recuerda de manera patente el 11 de junio de 2021, cuando Quintero los visitó y en una pose de Atlas –el personaje de la mitología griega capaz de llevar en sus hombros el peso de los cielos— afirmó que tras más de año y medio de parálisis volvería a haber actividad en el Plan Parcial de Naranjal.

“La buena noticia para Medellín —dijo entonces— es que en esta Alcaldía conseguimos el nuevo inversionista para reactivar las obras de la unidad de actuación urbanística 2, de 5 que tiene este plan, y que se habían suspendido desde 2019 por problemas jurídicos del anterior inversionista”. Se refería a que la firma ejecutora original, CASS, se vio enfrascada en el lío de corrupción de la brasileña Odebrecht y esto le impidió continuar.

Sin embargo, el supuesto salvador, el consorcio CAN 21, resultó otro fiasco porque las empresas bogotanas que lo conformaron (JLX, Qualitas y Solutec) no tenían músculo financiero para aportar $5.800 millones iniciales de un contrato que los comprometía a invertir $33.890 millones. Tampoco lograron que ninguna compañía les asegurara el proyecto y, en últimas, fueron demandados incluso por los pocos empleados que ubicaron en el Naranjal, por falta de pago. Como si lo anterior fuera poco, a JLX le declararon un incumplimiento en una obra en Palmira (Valle) y según supo EL COLOMBIANO, también cerraron sedes en el norte de la capital de la República.