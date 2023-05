El 70% de las personas que se lanzan al metro sobreviven

—Encontramos los principales factores de riesgo que tienen que ver con temas de violencia intrafamiliar, abuso sexual, consumo de sustancias y temas de pareja. Nosotros somos una cultura muy romántica, entonces cuando se nos pierde el primer amor, cuando perdemos la pareja con la que pensamos que íbamos a estar toda la vida se nos va el sentido de las cosas; por otro lado, está lo económico, donde tenemos unas brechas muy grandes. Entonces aquí el que no logra subir de estrato se frustra, y si no lo hace por el lado torcido, entonces prefiere hundirse en la pobreza y finalmente tiene muchos problemas para avanzar.

Investigamos y encontramos primero problemas de pareja, problemas económicos, secuelas del conflicto armado (todo el conflicto armado sigue generando consecuencias de salud mental graves y una desesperanza aprendida muy alta) y encontramos un factor de índole orgánico y es que en el Oriente es particularmente tradicional que se casaban entre primos y hermanos, y alteraron el genotipo, no el fenotipo, es decir, no salían con Down pero sí salían con enfermedades mentales, específicamente, bipolaridad.

—Al principio no, porque siempre tenía medicina para dormir y medicina para el dolor, eso la mantenía embotada. Hasta que un día le dijimos al doctor que había que contarle, porque ella empezó a decir que quería bajarse de la cama, caminar, porque al parecer las personas sienten esas extremidades que ya no están. Entonces el médico le dijo: “Mira Luz Marina, perdiste las piernas”. La reacción de mi mamá fue mirarnos a mi papá a mí y nos pusimos a llorar y nos dijo que íbamos a salir adelante.

—Sí, el metro las demolió. Mi mamá quedó hasta aquí —Alexandra hace una señal en las rodillas—, porque casi todos los que se tiran al metro sobreviven, pero tienen que amputarles los miembros. A ella la tuvieron que meter a cuidados intensivos. También tuvo una quemadura de tercer grado por el empujón del tren, porque el tren los arrastra. Decían que de pronto había que hacerle alguna cosita como de cirugía plástica, de quitarle piel de alguna parte y ponerle ahí en el torso, donde estaba quemada. Pero nosotros somos muy creyentes y al final de eso no tocó hacerle nada. Nos preocupaba todo el proceso de los muñones, porque tenía que pasar por varias cirugías. Nosotros no perdíamos la fe de que la mamá iba a quedar viva, pero yo pensaba en si iba a ser capaz de aguantar con todo su historial de bipolaridad.

—Yo no sé, yo sentí algo en mi corazón y le dije a mi papá: “La mamá se le tiró al metro”. Salí corriendo adonde mi jefe y le dije directamente que creía que mi mamá se le había tirado al metro. Ya en la clínica el médico nos dijo que mamá había tenido un accidente en el metro, pero cuando hablaba de accidente no decía la magnitud del asunto, hasta que nos dijo que podía perder las piernas.

—Dos días antes de que se lanzara al metro, como el 16 de diciembre, yo la llamé y me dijo que no quería ir a la casa de la abuela, que era un plan que tenía. El domingo 17 fui a hacerle la visita y sí la noté muy callada, la invité a que hiciéramos la siesta juntas y nos acostamos las dos en la cama. Yo la cogía de la mano y a veces se sobresaltaba, como cuando uno se asusta, entonces yo que soy muy creyente oraba: “Ay, Diosito, calma a la mamá, no sé qué le está pasando”. Bueno, ya al otro día fue que se intentó suicidar.

***

Hay métodos en los que el suicida maquina solitario su destino: todo corre por su cuenta. Pero tirársele al metro implica la acción involuntaria del conductor, quien se convertirá en el último testigo de esa vida.

Todos los conductores del metro de Medellín son estudiantes de pregrado. Carlos siempre recordó que en la última fase del proceso de selección tuvo una entrevista con un psicólogo que le preguntó qué haría si un “usuario” se tiraba a la vía. Carlos respondió que nada, que simplemente seguir el protocolo: reportar la emergencia. Empezó a trabajar en 2013 y estaba matriculado en Contaduría Pública. Sus primeros años fueron más que gratificantes, con el pago podía hacerse cargo de sus gastos y de hacerle frente a todo lo que le demandaba la universidad, aunque se lamentaba de que los fines de semana tuviera que pasar en la cabina.

—Nunca pensé que me tocaría vivir un suicidio, pese a que en el metro esas historias son más comunes de lo que se cree. A esos eventos se les llama “clave alfa” y son en promedio 14 por año. Cuando sucede, uno tiene que levantar el radio y decir muy claro “clave alfa”. Estamos hablando de que esto sucede casi una vez al mes. Hay unas fechas en las que se dispara ese indicador, por lo general son fechas especiales. Al parecer, es cuando la gente se pone más melancólica.

A Carlos le sucedió un abril o un mayo, no lo recuerda muy bien. Iba acompañado en la cabina por una muchacha que apenas se estaba capacitando y era ella quien conducía. Fue en la estación Prado.

—Yo estaba mirando a la muchacha, a la aprendiz. El tren estaba prestando servicio comercial, eran las horas de la tarde. El que venía manejando era yo, pero en la estación Universidad le pasé el mando y me senté al lado de ella, muy cerca al tablero. Estábamos conversando cuando ella soltó el tren y empezó a gritar. Yo no entendía nada porque no había mirado la vía; cuando ya volteé a mirar hacia adelante y vi a la señora arrodillada en la vía me quedé blanco. Me acuerdo de una señora de camisa azul clarito, pantalón oscuro azul, el pelo cogido y un morral gris. Me ha quedado la imagen en la mente, porque es un momento muy, muy tensionante. Yo me tiré a la palanca y tiré de algo que se llama séptima etapa, que es una etapa de frenado de emergencia, y una de las personas que iba conmigo se pegó del hongo. Los trenes tienen una cosa que se llama hongo y que es como un freno de emergencia adicional.

—Lo recuerda con mucho detalle...

—Sí, pero lo que más recuerdo es su mirada. Nos miramos a los ojos.

Carlos vio a la mujer arrodillada en la mitad de la vía. Rezó porque el metro parara a tiempo, pero iba muy pesado.

—Sentí que el tren patinó y ya la señora se perdió por debajo del tren y sentimos el golpe en seco. Hubo un grito. Cuando paramos, llamé a reportar la clave alfa. Fue todo muy automático, estábamos varios en la cabina, incluso uno se acurrucó por allá en una esquina. Otro compañero cogió a la muchacha como a consolarla, porque estaba a los gritos más impresionantes, y me dijo “hágale usted, llame usted”. Entonces yo llamé y le dije al operador de línea “clave alfa”.

***

¿Quién se ocupa de los tristes? Hay un pasaje de Shakespeare que dice: “Como una rata que se lanza sobre su propia ruina, nuestra naturaleza persigue un mal sediento; y al beber morimos”. Dicen que después de la pandemia se le sobrevino al ser humano moderno un hartazgo, un tedio, las depresiones con todos sus nombres. La psicóloga Eliza Kratc dice:

—En el 2019 teníamos un pico importante de suicidios, iba para arriba. Pero cuando entramos en pandemia, disminuyó. Por obvias razones: estábamos en familia, no había tanto acceso al consumo de sustancias. Teníamos mayores factores protectores, la gente empezó a hacer ejercicio, a orar, porque cuando uno se va a morir, o se va a acabar el mundo, todo el mundo cree en Dios. Cuando ya salimos a la nueva normalidad, colapsamos los hospitales mentales, ¿se acuerda? Pero es que no fue por la pandemia, fue por la época en la que tuvimos un periodo de año y medio de descompensación, de gente que no consultaba, que no iba por el medicamento. Luego vinieron las quiebras económicas, quiebras familiares, muchos hogares decidieron separarse porque se dieron cuenta de que ahí no había nada. Y salió la gente a esta pobreza, a volver a luchar desde cero. ¿No le parece que todo ha sido muy difícil?

Los suicidios en los metros del mundo existen hace más de cien años. Cuando empezó a construirse el sueño del metro de Medellín se pensó como una prioridad en la gestión social, educativa y cultural. Dicen: “Desde entonces hemos tenido un promedio anual de 90 encuentros sociales en comunidades. Diseño y ejecución a lo largo de la historia de más de 30 campañas pedagógicas que favorecen el relacionamiento positivo consigo mismo, los otros y el entorno. Tenemos el programa Amigos Metro: formación desde el 2002 al 2022 de más de 200.000 niños, jóvenes y adultos de zonas de incidencia del sistema. Escuela de Líderes, por la que han pasado un número estimado de 1.200 líderes de organizaciones sociales y líderes juveniles”.

Además, y para atender los casos de agobio que crecen después de la pandemia, la Alcaldía de Medellín creó la estrategia “Escuchaderos”, que se encuentra en las estaciones San Antonio, Acevedo y La Aurora, con el propósito de atender a quienes necesitan que alguien los escuche, que alguien les dé un consejo. Solo en 2022 se acercaron a estos “Escuchaderos” más de 6.000 personas y 96 fueron detectadas como posibles pasajeros con cuadros de depresión.