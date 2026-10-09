“Si hay algún daño en la pista, tenemos una póliza que la paga toda”: organizadores de fiesta de electrónica en el Atanasio

Tras la polémica por el montaje de uno de los cuatro escenarios más grandes del festival de música electrónica EDC en el estadio de atletismo Alfonso Galvis Duque, la empresa Páramo Presenta, organizadora de este evento, aseguró que esta labor se hizo con todos los protocolos para preservar intacto el tapete de la pista y que, en caso de haber algún daño, se tiene una póliza que respondería por la totalidad de este espacio.
Francisco Mendoza, gerente de festivales de Páramo Presenta, señaló que cuando se hizo la solicitud de los escenarios deportivos para el montaje de este evento de electrónica, uno de los más grandes del mundo, se tuvieron conversaciones con el Inder Medellín para conocer las condiciones de cada uno de los espacios, incluyendo la pista de atletismo que estaba siendo remodelada en ese momento.