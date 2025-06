Denuncian que a punta de engaños estafarían con tarjetas de crédito en locales comerciales de Medellín

“DESTINIA HOLDING S.A.S. rechaza categóricamente estas afirmaciones, por ser falsas, estigmatizantes y carentes de sustento jurídico o probatorio. Todos los contratos de afiliación celebrados con nuestra compañía son suscritos por personas plenamente capaces, mayores de edad, que gozan de plena facultad jurídica para contratar conforme al artículo 1502 del Código Civil Colombiano. No se trata de personas con interdicciones, restricciones legales, ni condiciones de salud mental o física que anulen su capacidad legal de actuar”, expresó la empresa en un pronunciamiento escrito.

“En cada proceso de afiliación se entrega la información contractual de forma verbal y escrita, se firma un documento claro y verificable, y en algunos casos se graban las sesiones como prueba de consentimiento libre y voluntario. No promovemos compras ni ventas de productos físicos. Nuestra actividad consiste exclusivamente en la afiliación a un plan de descuentos turísticos, no en transacciones comerciales tradicionales”, añadieron, sosteniendo que en la actualidad no tienen “ningún proceso penal, disciplinario ni administrativo abierto por los hechos señalados públicamente por los concejales”.

De igual forma, sobre el supuesto uso de drogas, la empresa señaló que dicho señalamiento no tendría acervo probatorio.

“Esta afirmación no solo es absolutamente falsa, sino que constituye una acusación de extrema gravedad, sin ningún tipo de prueba, fundamento legal o evidencia científica. Además, implica una conducta penal gravísima que jamás ha sido cometida por ningún miembro de nuestra empresa”.

“Manifestar públicamente que a personas —especialmente adultos mayores— se les ‘suministran sustancias para desorientarlos’ y así hacerlos firmar contratos, equivale a imputar un delito de lesiones personales, alteración de la salud, o incluso tentativa de homicidio, sin que exista denuncia formal, dictamen médico, peritaje toxicológico, o siquiera testimonio bajo gravedad de juramento que respalde semejante acusación”, señalaron, advirtiendo que interpondrán acciones legales en contra de los dos concejales.

Por su parte, los concejales insistieron en su versión y pidieron a las autoridades intervenir en ese y otros casos.