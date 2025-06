¿Dormir en el gimnasio? Hotel para deportistas se construye en Medellín

Si uno le pregunta a Wilder cuántas sedes de Action Black hay en el mundo, no lo sabe. Las cifras cambian todos los días. Tiene que abrir un Excel con celdas resaltadas en verde que significa rentabilidad. “Firmadas, en obra y abiertas tenemos 131 ubicaciones. No tenemos franquicias, sino socios locales en cada país, todas son propias y ya hay muchas que yo ni conozco”, responde después de hacer scroll unos segundos en el Excel. La entrevista fue hace dos semanas, así que es posible que esa cifra ya no sea cierta.

Son más que un gimnasio, o eso prometen, “No somos un fucking gimnasio”, dice su lema. “Somos una compañía de tecnología, neurociencia y entretenimiento que por medio del deporte cambia vidas”, dice Zapata. Pero además de lo metafórico en términos de lemas y frases corporativas modernas, lo cierto es que la expansión de la empresa va más allá de las mancuernas y las caminadoras: tienen Action Wear, una marca de ropa para hacer ejercicio, como se decía antes. Ahora la ropa de hacer ejercicio es la del diario y en unos años, si nada extraordinario ocurre, a esas mismas prendas les dirán traje formal. También tienen Resett, un centro de bienestar donde hacen por lo menos una decena de tipos de masajes.

Lea también: ¿Pagar por correr? El negocio millonario detrás del running en Colombia

El proyecto más reciente, y quizás de los más ambiciosos (de no ser porque el adjetivo compite con abrir un gimnasio en los Emiratos Árabes) es la construcción de Action Living, un hotel en Laureles. Zapata dice que quiere conquistar el mundo y para eso hay que hablar y poner nombres en inglés, por supuesto.

Con el hotel —que tampoco es solo un hotel, como el gimnasio no es solo un gimnasio, ni la ropa deportiva solo ropa deportiva, ni el spa solo un spa— estarán compitiendo en una industria cada vez más grande y poderosa: el turismo. Pero no cualquier turismo, es el turismo de nuestros días, en el que todos quieren ser turistas sin ser turistas, e irse de vacaciones pero sin irse de vacaciones. No me enloquecí. Cada vez son más las personas en el mundo que quieren irse muy lejos de casa a hacer lo mismo que harían allí: levantarse temprano a disfrutar del amanecer y publicar una historia, salir a correr y publicar otra historia, ir al gimnasio y publicar una historia, sacar el computador en la playa y publicar una historia. Bastante cuesta conseguir los famosos hábitos atómicos como para renunciar a ellos por una semana de vacaciones. Se enloquecieron.

Wilder y sus socios lo saben: “Action Living nació de una verdad simple: quienes entrenan cuatro o cinco veces por semana no dejan de hacerlo cuando viajan. Sin embargo, los hoteles tradicionales ofrecen gimnasios mediocres, y la alternativa es pagar Ubers y membresías adicionales para entrenar en una ciudad que no conocen. Este proyecto resuelve ese problema desde el diseño: no es un hotel con gimnasio, es un hotel pensado para quienes entrenan como parte de su estilo de vida. Cada metro cuadrado está alineado con ese propósito. Por eso no es solo un lugar para dormir, es un nuevo estándar de hospitalidad para un nuevo tipo de huésped”, dice Alejandro González, uno de los socios y cofundadores de Action.