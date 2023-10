Aunque en teoría los carros solo deberían ser usados por funcionarios activos y exclusivamente para apoyar el ejercicio de su trabajo, al interior del Distrito no solamente se denuncia que los mismos fueron usados durante el último cuatrienio casi que como vehículos personales para la familia de Quintero, sino que tras la renuncia de este al cargo no han sido regresados.

Una de las más importantes, sostuvo el corporado, fue que dichos vehículos por norma deben “dormir” en los sótanos de la Alcaldía; es decir, que luego de cumplir con su servicio deben ser estacionados en La Alpujarra.

Además de no ser devueltos aún, el concejal también sostuvo que muchos de esos vehículos tuvieron por varios días inactivo su sistema de geolocalización, impidiendo tener certeza de en qué parte de la ciudad o del país se encontraban.

Para acabar de ajustar, Ramos añadió que luego de enviar requerimientos a la Alcaldía y la Secretaría de Suministros y Servicios, esta última entidad se ha negado a entregar información detallada sobre el uso de esos carros oficiales que, por norma, deben también tener unas planillas en las que se documente con minuciosidad a cuáles destinos son enviados.

“Le hice una pregunta pública al alcalde encargado Óscar Hurtado, porque puede que ni sepa, o yo no sé si se hace el bobo o no le están diciendo lo que es. El punto es que, posiblemente de buena fe, no podrá pensar Óscar Hurtado en ese detalle, que hay un montón de vehículos que ni siquiera le cuentan. La queja es grande y ya la tiene la Secretaría de Suministros. Y no la devuelven. La respuesta ha sido ‘no se metan en eso que no les importa’”, aseveró entonces Ramos.