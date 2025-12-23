Doña Erminia Roda cumplirá su sueño de tener una casa digna

María Erminia Roda, de 69 años, hoy por fin vive el sueño que esperó durante casi cuatro décadas: tener una casa digna en el mismo terreno donde nació, creció, crió a sus hijos y hoy espera pasar tranquila sus últimos años. Ese anhelo, que durante tantos años pareció inalcanzable, tomó forma después de que su historia se conociera el pasado 7 de noviembre, en una publicación de EL COLOMBIANO, que narraba su lucha cotidiana y su deseo profundo de mejorar su hogar.

De la mano de la Fundación Un Viejo Favor, esa publicación desató una cadena de ayudas que hoy se traducen en muros nuevos, un techo seguro y la ilusión de una vida con más dignidad. La respuesta de la comunidad fue inmediata. Alrededor de $20 millones fueron recogidos entre pequeñas y grandes donaciones. Algunos ciudadanos aportaron dinero; otros, su tiempo; otros, conocimientos. Un ingeniero que colabora con la fundación revisó las obras sin costo, y sumado a esto, varios vecinos contribuyeron ayudando a cargar materiales.

“EL COLOMBIANO yo diría que es el medio que le hace favores a Un Viejo Favor. Esto es una red. Del caso de Doña Erminia se están desprendiendo unos 15 o 20 favores en la comunidad, porque las personas del mismo barrio están contribuyendo y esto es una ayuda también para ellos”, expresó Santiago Jaramillo González, director de la fundación Un Viejo Favor.

Para ver cómo avanzaba la reconstrucción, visitamos la vivienda de doña Erminia en Belén Aguas Frías, el mismo lugar donde crecieron ella y sus siete hermanos, y dónde 39 años después de la muerte de su madre, aún con los estragos del tiempo y el clima, siguió resistiendo. Allí, entre obreros voluntarios, paredes recién levantadas y materiales apilados, nos recibió doña Erminia, con la emoción intacta y unas lágrimas que reflejaban agradecimiento.

“Estoy supremamente feliz. Cada día le doy más gracias al señor y a todos ustedes que me ayudaron. Esa casa fue la herencia que me dejó mi madre”, expresó Erminia.

Antes de que la fundación Un Viejo Favor, la comunidad y los lectores pusieran en marcha esta cadena solidaria, la casa estaba al borde del colapso.

“A mi casa le caían goteras, el baño ya estaba a punto de caerse, todo se caía y yo vivía poniendo ollitas por la lluvia, hasta en la cama me caían goteras. Cuando había temblores de tierra, yo le pedía mucho al señor para no sentirlos. Hubo muchos temblores y mi hijo me llamaba a preguntarme cómo me había ido, preocupado porque pensaba que la casa se me había caído encima”, añadió.

