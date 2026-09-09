Hacen disparos a funcionarios que efectúan evacuación de 73 familias en zona de alto riesgo en Manrique, Medellín

Varios disparos se han escuchado desde la mañana de este miércoles en la periferia de la comuna 3 (Manrique), en el nororiente de Medellín, justo en la zona donde se está efectuando un desalojo de 73 familias que se encuentran en alto riesgo por las quebradas La Mansión y La Máquina. Sumado a esto, los criminales habrían provocado un incendio forestal en la zona.
Así lo denunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien dijo a través de sus redes sociales: “Se han presentado disparos desde la parte alta por encapuchados. Solo a las estructuras criminales les conviene que estas personas sigan allí arriesgando su vida, pues se lucran del negocio de loteo ilegal”.