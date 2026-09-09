Hacen disparos a funcionarios que efectúan evacuación de 73 familias en zona de alto riesgo en Manrique, Medellín

Varios disparos se han escuchado desde la mañana de este miércoles en la periferia de la comuna 3 (Manrique), en el nororiente de Medellín, justo en la zona donde se está efectuando un desalojo de 73 familias que se encuentran en alto riesgo por las quebradas La Mansión y La Máquina. Sumado a esto, los criminales habrían provocado un incendio forestal en la zona. Así lo denunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien dijo a través de sus redes sociales: “Se han presentado disparos desde la parte alta por encapuchados. Solo a las estructuras criminales les conviene que estas personas sigan allí arriesgando su vida, pues se lucran del negocio de loteo ilegal”.

Estos tiroteos no han hecho que se frene el proceso de salida de estas 73 familias, a quienes desde la Alcaldía de Medellín se les ordenó la evacuación de la zona por el riesgo de desbordamiento y avenida torrencial, principalmente en tiempos de precipitaciones. Todo porque tienen sus viviendas a centímetros de estos afluentes. Esto se sumó a la quema de una zona verde cerca del sector donde se está produciendo la salida de estas familias. El alcalde Gutiérrez señaló sobre esta situación: “Mano criminal en el incendio en Manrique que provocaron hace un momento. Justo en la zona donde estamos realizando un operativo de desalojo por viviendas que están en zona de alto riesgo”. Entérese: “Este ranchito es nuestra casa”: el drama de las 90 familias que deben evacuar por alto riesgo en barrio de Medellín Según conoció EL COLOMBIANO, un grupo de personas, al parecer integrantes de un grupo delincuencial, comenzaron con la conflagración para entorpecer este proceso de evacuación, pero al ver que las llamas iban creciendo, los habitantes del sector hicieron apagar el incendio antes de que se provocara una emergencia.

En medio de este panorama y las tensiones del orden público, desde la Alcaldía de Medellín anunciaron que continuarán con este proceso, brindándole todo el acompañamiento a las familias con subsidios de vivienda de 620.000 pesos por entre tres y seis meses, además de incluirlos en los múltiples programas sociales de la administración. Le puede interesar: Emergencias tras aguacero en Medellín: niño de cinco años murió por caída de muro en Manrique Estas evacuaciones se efectuaron tras más de 20 recorridos realizados entre el 9 de abril y el 11 de julio, mostrándole a las comunidades vecinas de estas quebradas el riesgo en el que se encontraban, principalmente luego de la emergencia del 3 de abril, cuando se presentó el desbordamiento que provocó la muerte de Sebastián Jesús Valencia, de 5 años. Juan Manuel Velásquez, secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, indicó que “estamos actuando de manera preventiva para proteger la vida de quienes se encuentran ubicados en una zona de alto riesgo por avenida torrencial en Manrique. Antes de llegar a este proceso hemos realizado jornadas de sensibilización con las familias”.

Pero además del proceso de evacuación de estas zonas de alto riesgo, el alcalde de Medellín pidió a la Policía Metropolitana y a la Secretaría de Seguridad de Medellín que efectúen todos los procedimientos necesarios para controlar a quienes están haciendo disparos y provocando los incendios en la zona, así como las estructuras que están detrás del loteo ilegal. En esta zona de la ciudad hay presencia del grupo delincuencial La Terraza. Incluso allí habrían sido los orígenes de este grupo armado en la década de los 80, cuyo histórico cabecilla sería José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, quien formó parte de la mesa de paz urbana, desmantelada con la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes: