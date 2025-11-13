x

EL COLOMBIANO y la Universidad EIA se unen en Diálogos de alto nivel: “Desafíos de la democracia y sus instituciones”; así puede participar

El evento será el próximo miércoles, 19 de noviembre, en la sede Las Palmas de la Universidad EIA, a partir de las 5:30 p.m.

El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
El Grupo EL COLOMBIANO y la Universidad EIA invitan este próximo 19 de noviembre al evento Diálogos de alto nivel “Desafíos de la democracia y sus instituciones”, en el que se abordará el papel de la academia, la empresa y los ciudadanos frente al futuro de Colombia.

El diálogo se llevará a cabo en tres bloques. El primero será la conferencia “El rol de las instituciones en las decisiones democráticas de Colombia en 2026” en el que el exprocurador General de la Nación, Fernando Carrillo, conversará con la expresidenta de Proantioquia, María Bibiana Botero.

En el segundo bloque se llevará a cabo el panel principal en el que la directora de EL COLOMBIANO, Luz María Sierra, moderará la discusión en la que participarán el rector de la Universidad Externado, Luis Hernando Parra; la presidenta del Banco Popular, María Fernanda Suárez; el presidente de Asobancaria y exministro de Vivienda, Jonathan Malagón; la directora del MOE, Alejandra Barrios; el director de contenidos del Grupo Prisa, Alejandro Santos; el periodista del diario El Tiempo, Mauricio Vargas; y el director de la EIA y anfitrión del evento, el también exministro de Hacienda y Comercio, José Manuel Restrepo.

Siga leyendo: Directora del Dapre, Angie Rodríguez, es supersalud ad hoc y gerente de Fondo Adaptación, ¿por qué tanto poder?

El tercer y último bloque, en el que se abordarán las conclusiones estará a cargo del jurista y exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez y el cierre del evento lo hará el registrador Nacional, Hernán Penagos.

Este diálogo se llevará cabo en la Universidad EIA, sede Las Palmas, en Envigado, desde las 5:30 de la tarde. Si está interesado en participar puede inscribirse dando clic aquí.

