“Ustedes saben que esto es un proyecto de Daniel Quintero”: la historia de la denunciante que destapó presiones en la Alcaldía

Rodríguez considera hoy que la Procuraduría, que entregó un fallo de casi 350 páginas, hizo un muy buen trabajo de contrastación de información y de testimonios, un rol que considera que no jugó como debía la Personería de Medellín pasada, cuando el personero era William Yeffer Vivas, pues en febrero de 2024 decidieron archivar el caso.

“Apelé ese auto de archivo, después, ya se había cambiado de personero, ya estaba el nuevo (Mefi Boset Rave) con su nuevo equipo, ellos analizaron las pruebas, porque con el anterior personero la verdad no hicieron nada, se demoraron mucho tiempo, no contrastaron, no tuvieron en cuenta todas las pruebas, fue muy malo el trabajo que hicieron sobre ese tema, afortunadamente pude apelar”, recuerda Rodríguez.



Fue en marzo de 2024 cuando se reabrió el caso en Personería y en abril siguiente la Viceprocuraduría General de la Nación dispuso de oficio ejercer el poder disciplinario, desplazar del conocimiento de la actuación disciplinaria a la personería Distrital de Medellín y asignar su conocimiento a la Procuraduría Disciplinaria de Instrucción para la Contratación Estatal.

Ahora, con el reciente fallo de la Procuraduría, Rodríguez espera que la Fiscalía agilice la investigación, pues considera que la gravedad de los hechos implican también una investigación y sanción penal y no solo disciplinaria. Aunque también es consciente de que en esta última falta la apelación de los tres destituidos y su resultado en segunda instancia.

En todo este proceso, Rodríguez dice que no ha recibido amenazas, pero que no deja de sentir temor por lo cual no se expone demasiado en lugares públicos: “No porque me hayan hecho algo, pero sí siento temor porque no son buenas personas”.