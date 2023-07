El Desfile de Silleteritos sí va, pero le metieron intermediario al contrato

“En 2022 volvimos al proceso, presentamos la propuesta el 3 de marzo y no nos respondían. Fuimos al despacho, hicimos el lobbie necesario, pero no pasó nada, y entonces ya faltaban 20 días y nos sentamos y tomamos la decisión de no hacer el desfile. Hicimos un comunicado y EL COLOMBIANO publicó una nota, a mí se me estalló el celular y me llamaron de la Secretaría de Cultura para que lo hiciéramos, pero yo les dije que el comunicado no había sido una forma de presión, simplemente queríamos expresar que no podíamos hacerlo bajo esas condiciones”, dice Patricia Giraldo Mora, presidenta del Comité de Participación Ciudadana de La Floresta.

La organización del Desfile la asumió la Secretaría de Cultura con el apoyo de la Junta de Acción Comunal, sin embargo, se trató de un recorrido en el que los niños sí disfrutaron, pero perdió su significado simbólico. Y es que este espacio, que se realiza por acuerdo municipal ocho días antes de que empiece la Feria de las Flores, integra a los colegios y guarderías del sector, además tiene una amplia participación de municipios de Antioquia, cosa que no se vio entonces y que fue remplazada por un tablado.