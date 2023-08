Acusan a directora de Fonvalmed de malos tratos hacia los contratistas y ella responde

Los testimonios apuntan a que los malos tratos son constantes; aunque las fuentes dicen que no utiliza malas palabras, sí alegan que el trato es descortés y despectivo. “Hay un maltrato psicológico para todos los equipos. Ella dice cosas como ‘usted es un mal profesional y no sirve para nada’, ‘diga si le quedó grande el puesto’, ‘acá la única que soy capaz soy yo’”’, dijo una de las personas que ha trabajado con la directora.

Este medio conoció la carta de una persona que fue contratista en la entidad y que, con tristeza, se despidió con la llegada de la actual dirección. “Si no bajas el conocimiento de la cabeza al corazón, es como si aras la tierra y no la siembras y mis preguntas al respecto son: ¿cómo una abogada desconoce la modalidad del contrato de prestación de servicios con exigencias que no corresponden? ¿Cómo una experta en Talento Humano y Trabajo Social minimiza el trabajo de los demás bajo la premisa de que confronta el trabajo y no la persona? Esto es incomprensible”, dice un fragmento de la misiva.