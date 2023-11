Este viernes, una vez aprobado el orden del día, el primero en tomar la palabra fue el funcionario Duque, quien aseguró que en las ocasiones pasadas en las que no asistió al Concejo para hablar del tema de los fondos fijos, en el cual es el ordenador del gasto, no fue por hacerle el quite a la citación al debate de control político, sino porque tuvo un problema médico.

Durante sus intervenciones, Ramos recordó que fueron 18 las comisiones accidentales a las que se convocó a Duque sin éxito (en 5 no presentó excusa), con el fin de que explicara el manejo de los fondos fijos. Ante la afirmación de Duque de que publicaron las facturas de los gastos de dicho fondo, Ramos recordó que se hizo por la presión política y la indignación social que ello generó. Para el corporado, no es suficiente publicar las facturas y se quejó de que han solicitado información más concreta, como quiénes son las personas que consumieron con recursos de la caja menor y en el marco de cuáles gestiones.

“El fondo fijo no es para gastos personales del alcalde”, sostuvo, y recordó que no fue en la actual administración que este se creó y que se ha usado para los gastos imprevisibles, que incluyen reuniones, delegaciones de trabajo y otras gestiones propias de la Alcaldía.

“Ustedes se han gastado los recursos públicos de Medellín como si fueran del bolsillo de ustedes”, expresó Ramos y planteó que no quieren dar a conocer la información solicitada “porque no tienen cómo sustentar los gastos”.

En una misma tónica se manifestó el concejal del Partido Verde Daniel Duque, quien lamentó que no sólo no hayan asistido a explicar el manejo de la caja menor, sino que tampoco respondieron aun con mecanismos como derechos de petición y acciones de tutela. Además, dijo que las facturas ya han sido conocidas por la ciudadanía, aunque no se sepa quiénes ni en qué circunstancias hicieron los consumos. Con base en la falta de explicaciones que no se han entregado, el concejal considera que hay motivos suficientes para apartar al secretario privado de su cargo e hizo un llamado a los organismos de control investigar si la administración, hasta hace un mes a cargo de Daniel Quintero, incurrió en mal uso de los fondos fijos.

Lea también: Comenzó el empalme entre Alcaldía y el equipo de Federico Gutiérrez

“Uno no se explica cómo puede haber facturas el mismo día, a la misma hora, en restaurantes de Medellín y de Bogotá”, señaló el corporado.

Por su lado, Sebastián López, también del CD, hizo un llamado a sus compañeros para sentar un precedente ante una alcaldía que ha estado rodeada de denuncias y escándalos, entre los que se cuentan la solicitud de la Fiscalía para imputar a siete exfuncionarios de Daniel Quintero por presunta corrupción en seis contratos que suman $67.586 millones. El mismo llamado hizo la concejala Claudia Ramírez, de la misma bancada.