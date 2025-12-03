Daddy Yankee los grabó quemando pólvora en Medellín y ahora la Policía los busca

Las autoridades de Medellín están tras la pista de los ocupantes de un apartamento en el sector de El Poblado que fueron captados quemando pólvora durante la alborada. La situación quedó en evidencia por cuenta de una publicación realizada por el cantante de reguetón Daddy Yankee, que se difundió ampliamente a través de internet. Le puede interesar: Video | Con balde en mano, vecino le “aguó” la tiradera de pólvora a dos irresponsables en Bello En un breve video, uno de los pioneros puertorriqueños del reguetón mostró con curiosidad cómo vivió la bienvenida a la Navidad en la capital antioqueña.

En dicha publicación, grabada en el suroriente de Medellín, se aprecia al artista observando la alborada. Sorprendido, Ramón Luis Ayala Rodríguez señala el último piso de un edificio en el sector de El Poblado, del que sale una gran cantidad de juegos pirotécnicos. En un fugaz acercamiento realizado por el camarógrafo, logra apreciarse lo que sería una persona disparando toda suerte de artefactos de pólvora.

@daddyyankee Mi primera Alborada en Medallo. Feliz Navidad a todo el mundo desde Colombia. Sonriele a la vida ❤️‍🔥 ♬ Sonríele - Daddy Yankee

Pese a su vistosidad, cabe recordar que esta práctica no solo está prohibida en todo Medellín, sino que es especialmente peligrosa en las propiedades horizontales, en las que los errores de manipulación han generado todo tipo de heridos y quemados. Luego de que la publicación se difundiera por la internet, desde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se señaló que se verifica el material y se emprendió la búsqueda de los responsables, quienes podrían ser sancionados con una orden de comparendo por atentar contra la seguridad y la convivencia. Lea también: Alborada perjudicó el aire y aumentó a siete los quemados por pólvora en Medellín En apenas dos días de diciembre, situaciones similares se han producido en otros edificios a lo largo del Valle de Aburrá.