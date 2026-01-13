x

¡Pilas! Este es el día en que vuelve el pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá

Las sanciones económicas entrarán en vigencia desde el primer día de la reactivación, ya que no habrá un periodo pedagógico. Conozca aquí más detalles.

  • La Alcaldía de Medellín decretó la suspensión del pico y placa entre el 23 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026. FOTO: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    La Alcaldía de Medellín decretó la suspensión del pico y placa entre el 23 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026. FOTO: Andrés Camilo Suárez Echeverry
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 14 horas
bookmark

Evítese multas innecesarias porque a partir del lunes, 19 de enero, regresa la medida de pico y placa a Medellín, esto, tras un descanso temporal que alivió la circulación y mitigó la congestión en la ciudad durante las festividades de fin de año y principio de enero.

Hay que recordar que la Alcaldía de Medellín decretó la suspensión del pico y placa entre el 23 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026, amparándose en estudios técnicos que mostraron una reducción del flujo vehicular de hasta el 21% en corredores principales como la Autopista Sur, la avenida Regional, Las Palmas, El Poblado y la carrera 80.

Sin embargo, este periodo especial llega a su fin y las autoridades de movilidad anunciaron que el pico y placa volverá a regir a partir del próximo lunes, conservando la rotación numérica que se aplicó durante la segunda mitad de 2025.

Horarios y sanciones: no habrá periodo pedagógico

La medida se aplicará de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., y las sanciones económicas entrarán en vigencia desde el primer día de la reactivación, ya que no habrá un periodo pedagógico.

Rotación del pico y placa en Medellín para el primer semestre de 2026

En cuanto a la rotación por número de placa para vehículos particulares, esta quedará así: Los lunes, la medida aplica para las placas terminadas en 6 y 9, los martes lo tendrán las placas terminadas en 5 y 7, los miércoles las placas en 1 y 8, los jueves en 0 y 2 y los viernes, las placas terminadas en 3 y 4. En el caso de las motos, la rotación es la misma, con la diferencia de que son placas iniciadas, más no terminadas, en estos números.

Es de anotar que algunas vías de conexión regional y nacional, como la avenida Regional, la vía Las Palmas y la vía a Occidente, seguirán exentas de la medida para facilitar la movilidad en corredores que no forman parte del tránsito urbano habitual.

¿Cómo funcionará el pico y placa para taxis en Medellín?

Para los vehículos de transporte público individual (taxis), la restricción operará bajo su metodología tradicional de rotación cada dos semanas, en el horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Cabe recordar que los taxis tienen permitido circular sin pasajeros solo para realizar labores de mantenimiento o reparaciones técnicas, siempre y cuando porten un aviso visible en el vidrio trasero que indique “Fuera de Servicio”.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué pasa si me coge el pico y placa en una vía exenta y entro a una restringida?
Si transitas por una vía exenta (como la Regional) y giras hacia una calle de barrio con restricción, las cámaras o agentes podrán sancionarte. La exención solo aplica mientras permanezcas estrictamente dentro del corredor autorizado.
¿El pico y placa en Medellín aplica para vehículos eléctricos o híbridos?
No. Los vehículos eléctricos, híbridos y a gas natural están exentos de la medida en todo el Valle de Aburrá. Sin embargo, deben estar debidamente registrados en la base de datos de la Secretaría de Movilidad para evitar fotomultas por error.
¿Cómo funciona el pico y placa si vengo de viaje desde otra ciudad?
La restricción aplica para todos los vehículos, sin importar su origen. Si ingresas al Valle de Aburrá en un horario y día con restricción, te recomendamos esperar en las afueras o usar las vías exentas (Las Palmas, Autopista Norte) hasta que termine la medida.
¿Puedo pagar para circular en día de pico y placa en Medellín?
Actualmente, Medellín no cuenta con la medida de “pago por congestión” o cobro por circulación. La única forma de quedar exento es cumplir con las categorías específicas (salud, emergencias, vehículos eléctricos o transporte escolar debidamente acreditado).

