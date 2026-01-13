¡Pilas! Este es el día en que vuelve el pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá

Evítese multas innecesarias porque a partir del lunes, 19 de enero, regresa la medida de pico y placa a Medellín, esto, tras un descanso temporal que alivió la circulación y mitigó la congestión en la ciudad durante las festividades de fin de año y principio de enero.

Hay que recordar que la Alcaldía de Medellín decretó la suspensión del pico y placa entre el 23 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026, amparándose en estudios técnicos que mostraron una reducción del flujo vehicular de hasta el 21% en corredores principales como la Autopista Sur, la avenida Regional, Las Palmas, El Poblado y la carrera 80.



Le puede interesar: En el Valle de Aburrá hay 1,8 millones de vehículos más que hace 20 años, ¿cómo manejar el tráfico?

Sin embargo, este periodo especial llega a su fin y las autoridades de movilidad anunciaron que el pico y placa volverá a regir a partir del próximo lunes, conservando la rotación numérica que se aplicó durante la segunda mitad de 2025.