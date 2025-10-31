x

Están amenazando a testigos de la corrupción en Medellín, denuncia el alcalde Federico Gutiérrez

El mandatario pidió que se proteja a presunto implicado que estaría buscando un principio de oportunidad con la Fiscalía.

  El alcalde Federico Gutiérrez resaltó la importancia de que alguien que hiciera parte del presunto entramado corrupto de la pasada administración haya decidido colaborar, porque significa que "se sienten acorralados". FOTOS: EL COLOMBIANO Y CORTESÍA
    El alcalde Federico Gutiérrez resaltó la importancia de que alguien que hiciera parte del presunto entramado corrupto de la pasada administración haya decidido colaborar, porque significa que “se sienten acorralados”. FOTOS: EL COLOMBIANO Y CORTESÍA
Redacción El Colombiano
31 de octubre de 2025
bookmark

Varios testigos dentro de investigaciones por presunta corrupción ocurrida en la administración de Daniel Quintero en Medellín estarían siendo amenazados, según denunció el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

Debido a esto, el mandatario local les pidió a las autoridades que les brinden protección y en especial a uno de los presuntos implicados que está buscando un principio de oportunidad con beneficios judiciales a cambio de contar cómo operaba parte de este entramado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, una entidad que aunque no es directamente del Distrito, sí depende en buena medida de él para la elección de sus directivos.

Le recomendamos leer: Más de 500 hallazgos de presunta corrupción en Medellín generan otro roce entre Federico Gutiérrez y aliados de Quintero

“Yo espero que la Fiscalía, que ha venido avanzando en sus investigaciones y ha dado resultados muy importantes, siga dando esos resultados; ojalá le den ese principio de oportunidad; ojalá le den protección, porque sé que hay muchos testigos amenazados, y que no tengamos algo que lamentar. Que cuiden la vida de los testigos”, dijo Gutiérrez.

“Que ya uno de la banda sea el que busque un principio de oportunidad ante la Fiscalía y se acerque y quiera contar cómo fue todo, eso ya es muy importante, porque ya están acorralados”, agregó.

Igualmente, reveló que también habría otras personas interesadas en contar cómo operó la corrupción en el Instituto de Deportes y Recreación (Inder), la cual explicaría según él, que de 1.044 escenarios deportivos 700 hayan sido entregados casi destruidos al final del anterior periodo de gobierno, a pesar de que la entidad contaba con un presupuesto mayor.

“Yo solo espero que esta gente cuente todo y que esos principios de oportunidad cada vez sean más”, agregó Gutiérrez, quien recordó que ya hay 51 imputados “incluido el propio jefe de la banda”.

Incluso antes de llegar Gutiérrez a la Alcaldía había denunciado los presuntos hechos de desgreño y saqueo en el erario del Distrito y en marzo de 2024 anunció que un equipo profesional había hecho 501 hallazgos de presunta corrupción que pondría en conocimiento de las autoridades.

Lea más: Personería de Medellín imputó cargos a exfuncionarios de la administración Quintero en el Inder y Metroparques por presunta corrupción

Hasta ahora han avanzado varios procesos en organismos de control fiscal, disciplinario y en la propia Fiscalía con connotaciones penales.

Uno de los casos más avanzados es el del negociado de Aguas Vivas, donde hay 13 personas acusadas, incluidos tres particulares y diez exfuncionarios, incluido el propio exalcalde Quintero.

Ese proceso tiene que ver con el presunto pago que querían hacer por más de 40.000 millones de pesos a dos empresas y un particular cercanos al exgobernador Luis Pérez (aliado de Quintero) por un terreno que ya figuraba a nombre del Distrito. Pero ahí no para el asunto, pues al no poder hacerlo, les devolvieron el lote a los antiguos propietarios y luego dictaron un decreto que habría terminado valorizándolo.

Otra indagación llevó a la captura de tres personas a principios de octubre por la contratación, supuestamente indebida, por casi 18.000 millones de pesos, entre el Área Metropolitana y los bomberos de Itagüí. Justo en ese proceso es el que hay un implicado pidiendo pista ante la Fiscalía por un principio de oportunidad.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos exfuncionarios han sido imputados hasta ahora?
Más de 35 personas, incluyendo excontratistas y altos funcionarios de la administración de Quintero, están imputadas por la Fiscalía.
¿Qué tipos de delitos se investigan en el entramado de corrupción quinterista?
Peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción

Temas recomendados

Actividades ilegales
Corrupción
Alcaldía de Medellín
Inder
Noticias Medellín
Medellín hoy
Delitos
Fiscalía
Imputación
Caso Aguas Vivas
Aguas Vivas
Medellín
Federico Gutiérrez
Daniel Quintero
Luis Pérez
Utilidad para la vida