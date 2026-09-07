Las rutas que habría recorrido la plata de la presunta corrupción en Medellín para llegar a Estados Unidos

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio hace una semana algunos titulares sobre la información que les entregó a organismos de inteligencia de Estados Unidos, como el FBI, acerca de las presuntas jugadas de la corrupción que habría imperado en el periodo de Daniel Quintero. Dijo en rueda de prensa, a su regreso, que había anexado datos concretos, incluidos nombres de personas y empresas por donde se habría movido la plata hacia ese país.
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Sin embargo, en ese momento solo mencionó de manera genérica a “testaferros” que viven en Miami “como reyes, producto del robo que le hicieron a Medellín” y a algunos venezolanos amigos del exalcalde Daniel Quintero y su hermano, Miguel Quintero. Igualmente, habló de un empresario del sector minero.
No obstante, EL COLOMBIANO conoció que entre el acervo aportado hay una copiosa documentación relativa a dos personajes que se ajustarían a ese perfil y ya han sido nombrados por testigos ante la Fiscalía en Colombia: Sebastián Ortega Urán y Johny Armando Jaramillo Montoya.
Ambos tendrían una relación bastante estrecha con Miguel Quintero, el hermano del exalcalde, quien deberá cumplir con una cita de imputación judicial el próximo jueves junto con Ortega, por hechos relacionados con la contratación presuntamente irregular y supuesta apropiación de recursos públicos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
En cuanto a Jaramillo Montoya, también había sido referenciado incluso desde 2021, como el presunto financiador mayor de la campaña de Quintero con un aporte que habría sobrepasado los mil millones de pesos según testimonios —aunque no figura en libros contables— y luego como operador de cuanta cosa se contratara en el Instituto de Deporte y Recreación de Medellín (Inder) durante la administración Quintero.
Son copiosos los relatos de testigos que han dicho que toda persona que fuera a trabajar en el Inder debía pasar por una oficina que Jaramillo Montoya ha tenido en el sector de Laureles, que puso a quienes estuvieron en cabeza de ese instituto descentralizado y que sus conceptos pesaban incluso por encima de quienes fungieron en aquel periodo como gerentes allí.
El propósito de la información aportada, según dejó entrever también el alcalde Gutiérrez, es demostrar que hubo vasos comunicantes que habrían conducido parte del dinero de la defraudación al erario local hacia Estados Unidos y que, por lo tanto, habría posibilidades de que ese gobierno solicite en extradición a los implicados.
“Ya no solo tendrán que responder ante la justicia colombiana, sino que ahora le van a tener que responder también a las autoridades de los Estados Unidos. No importa si entraron un dólar o un millón de dólares, no importa el monto, porque eso se llama lavado de activos y es un delito penalizado con cárcel”, agregó Gutiérrez.
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