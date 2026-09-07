Las rutas que habría recorrido la plata de la presunta corrupción en Medellín para llegar a Estados Unidos

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio hace una semana algunos titulares sobre la información que les entregó a organismos de inteligencia de Estados Unidos, como el FBI, acerca de las presuntas jugadas de la corrupción que habría imperado en el periodo de Daniel Quintero. Dijo en rueda de prensa, a su regreso, que había anexado datos concretos, incluidos nombres de personas y empresas por donde se habría movido la plata hacia ese país. Le recomendamos leer: Sebastián Gómez sale de Secretaría General de Medellín para otro cargo “de confianza” ¿Cuál? Sin embargo, en ese momento solo mencionó de manera genérica a “testaferros” que viven en Miami “como reyes, producto del robo que le hicieron a Medellín” y a algunos venezolanos amigos del exalcalde Daniel Quintero y su hermano, Miguel Quintero. Igualmente, habló de un empresario del sector minero. No obstante, EL COLOMBIANO conoció que entre el acervo aportado hay una copiosa documentación relativa a dos personajes que se ajustarían a ese perfil y ya han sido nombrados por testigos ante la Fiscalía en Colombia: Sebastián Ortega Urán y Johny Armando Jaramillo Montoya. Ambos tendrían una relación bastante estrecha con Miguel Quintero, el hermano del exalcalde, quien deberá cumplir con una cita de imputación judicial el próximo jueves junto con Ortega, por hechos relacionados con la contratación presuntamente irregular y supuesta apropiación de recursos públicos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En cuanto a Jaramillo Montoya, también había sido referenciado incluso desde 2021, como el presunto financiador mayor de la campaña de Quintero con un aporte que habría sobrepasado los mil millones de pesos según testimonios —aunque no figura en libros contables— y luego como operador de cuanta cosa se contratara en el Instituto de Deporte y Recreación de Medellín (Inder) durante la administración Quintero. Son copiosos los relatos de testigos que han dicho que toda persona que fuera a trabajar en el Inder debía pasar por una oficina que Jaramillo Montoya ha tenido en el sector de Laureles, que puso a quienes estuvieron en cabeza de ese instituto descentralizado y que sus conceptos pesaban incluso por encima de quienes fungieron en aquel periodo como gerentes allí. El propósito de la información aportada, según dejó entrever también el alcalde Gutiérrez, es demostrar que hubo vasos comunicantes que habrían conducido parte del dinero de la defraudación al erario local hacia Estados Unidos y que, por lo tanto, habría posibilidades de que ese gobierno solicite en extradición a los implicados. “Ya no solo tendrán que responder ante la justicia colombiana, sino que ahora le van a tener que responder también a las autoridades de los Estados Unidos. No importa si entraron un dólar o un millón de dólares, no importa el monto, porque eso se llama lavado de activos y es un delito penalizado con cárcel”, agregó Gutiérrez. También le sugerimos ver: Audiencia de imputación a Miguel Quintero se declaró fallida por “vicio” tras incapacidad de la jueza

Reportes propios como indicio

Concretamente sobre Jaramillo, el mandatario habría arribado a la cita con el FBI en Miami con los movimientos contables de la firma Golden Platino Colombia SAS, una comercializadora internacional de metales preciosos que se creó en 2015. Los papeles al respecto detallan que Jaramillo Montoya entró con un 20%, en tanto que el basquetbolista Hemel Jimy Mosquera Capurro lo hizo con otro 20% y la firma Gold & Platinum S.W.M. ha tenido el 60%. La primera sospecha sobre esta firma, además de la aparición de Jaramillo Montoya en ella, no solo como accionista, es que estuvo sus años iniciales prácticamente inactiva y justamente vio crecer sus ingresos operacionales durante la administración Quintero, cuando su representante legal (también Jaramillo Montoya), estuvo en el ojo del huracán porque presuntamente manejó los hilos del poder y la contratación en el Inder (ver cuadros en la parte interior de la página). Los reportes entregados a la Cámara de Comercio de Medellín detallan que en los primeros tres años de existencia esta firma aumentó su capital, de cero pesos a $3.000 millones, sin que acreditara ningún ingreso incluso hasta el año 2019. Pero sorpresivamente, en 2020, coincidiendo con el inicio del periodo de Quintero en Medellín, las entradas económicas crecieron exponencialmente a $83.139 millones, con una utilidad neta de $768 millones. El 2021 fue todavía más próspero para esta compañía, pues los ingresos ordinarios por su actividad principal, que ha sido la comercialización de oro y otros metales, aumentó a más de $112.000 millones y la utilidad a $2.597 millones; esto con solo 12 empleados contratados de manera directa, según se puede constatar en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social (Rues).

Informes de resultados reportados por la misma empresa.

En 2022, aunque los resultados fueron más modestos, tampoco resultaron despreciables, pues los ingresos ascendieron a $39.744 millones si bien la utilidad reportada fue de cero pesos. En 2023 se agudizó la tendencia descendente, con $307 millones de entradas económicas y de nuevo ganancias neutras. Pero de nuevo en 2024, el último año al que tuvo acceso este diario y que igualmente es coincidente con la salida de Daniel Quintero de la administración de Medellín, por lo menos en los documentos la operación fue nula. También es importante resaltar que el mismo NIT de C.I. Golden Platino Colombia desde ese momento cambia y aparece asociado al nombre de C.I. Ancesters Stone SAS., con el resultado antes descrito. En una pesquisa realizada por EL COLOMBIANO en la web, halló que en EE. UU. existe una firma con ese mismo nombre, Golden Platino USA International LLC, aunque está inactiva. A ella llegamos poniendo en el buscador de internet el nombre de Gold & Platinium S.W.M. SRL, la dueña del 60% de Golden Platino Colombia. Igualmente, le puede interesar: “No es nada frente al robo que le hicieron a Medellín”: Federico Gutiérrez sobre primer condenado por corrupción de la era Quintero Esta empresa tiene sede principal en 4301 Collins Ave Ste 1004, en Miami Beach (la Florida) y sería tarea de los investigadores federales determinar qué conexión hay allí, así como las importaciones y movimientos contables. En otros sitios consultados aparece que entre 2020 y 2021 Golden Platino Colombia realizó 41 operaciones de exportación de metales valiosos por un valor de 36,8 millones de dólares. La mayoría figuran hacia Italia, pero también hay movimientos hacia Emiratos Árabes y Estados Unidos.

El hilo de Sebastián Ortega

Acerca de Ortega, el alcalde de Medellín les pidió a las autoridades estadounidenses que indaguen qué transacciones ha hecho este en su territorio, pues existen versiones de que está residenciado allá y que tendría propiedades bien a su nombre o el de terceras personas que habría adquirido con recursos que supuestamente son producto de las coimas que habría tramitado. Un elemento de contexto que es indispensable recordar es que Sebastián Ortega aparece en el chat de “amigos” de Miguel Quintero, en el cual intercambiaban mensajes relacionados con el presunto direccionamiento de contratos en el Área Metropolitana. Pero además, fue reconocido por un testigo que dijo que este estaba con el hermano del exalcalde en una reunión donde pretendían negociar “por debajo” el lote de Carabineros, que es propiedad del Distrito, con una ganancia de $33.000 a $35.000 millones. Adicionalmente, otros testimonios lo han involucrado con el presunto negociado para el pago de una franquicia de entre cinco y ocho millones de dólares por el control de la contratación en Afinia, la sucursal de EPM en la Costa Atlántica. Un elemento más para esa arista de indagación son los múltiples registros migratorios que tendría este hijo del controvertido político de Bello, William Ortega, de acuerdo con la información aportada a las agencias gringas. “Ha entrado y salido entre Colombia y Miami en más de 50 ocasiones”, le dijo un investigador a este diario. También están pidiendo escudriñar en las transacciones internacionales que se han hecho por parte de los negocios de esta familia, que en su mayoría están localizados en Antioquia y en los departamentos de Sucre y Córdoba. En una pesquisa hecha por EL COLOMBIANO en bases de datos abiertas, halló, por ejemplo, a la empresa Ortega & Urán SA, una firma con sede en Medellín dedicada a la hotelería y las actividades inmobiliarias “con bienes propios o arrendados”. Su representante legal, en papeles, es el patriarca, William de Jesús Ortega Rojas, y la suplente es su esposa, Sandra María Urán Agudelo. Esta firma aparece con tres establecimientos. Uno es el hotel boutique Ocean Paradise, localizado en la vía antigua a San Jerónimo. Igualmente, a nombre de Ortega & Urán figuran el hotel boutique Palma Linda, en Sincelejo, cuya matrícula aparece cancelada, y el hotel restaurante Palma Linda, en Montería, que está activo. Fuera de eso, los Ortega tendrían un negocio grande de arepas en las inmediaciones de la calle 33 de Medellín y otro de licores, también de grandes proporciones. Está, así mismo, MDO Entretenimiento, creada en noviembre de 2025 y cuyo propietario único y representante legal es Mateo de Dios Ortega Urán, el hermano menor de Sebastián. Mateo de Dios es un artista de música regional y en sus redes asegura que tiene más de 50 millones de visualizaciones en YouTube, además de “miles de reproducciones y descargas en las diferentes plataformas musicales”. También destaca que se ha codeado en su carrera con artistas de la talla de Iván Calderón, Paola Jara, Pipe Bueno y Jorge Celedón, entre otros. Así mismo y para más contexto: Indagan 15 posibles casos de corrupción en la alcaldía de Medellín: la información la dio el propio Federico Gutiérrez EL COLOMBIANO buscó comunicarse con Ancesters y Johny Jaramillo en los teléfonos consignados en los documentos oficiales, pero no contestaron; lo mismo ocurrió con los Ortega. Para artículos anteriores, el primero de ellos negó haber tenido algún vínculo con el Inder, aunque hay testimonios que indican que allí hubo fichas cercanas a él. “Que me traigan las pruebas de que yo tengo algo que ver con la alcaldía. Que las traigan y yo las controvierto. A mí ni me interesan los temas políticos”, aseguró entonces.

¿Sede alterna para enganchar gente?

Johny Armando Jaramillo habría sido el poder en el Inder en la anterior administración. Testigos le dijeron a EL COLOMBIANO que este les daba el visto bueno a las personas que contrataba esta entidad y que los citaba para ello en una oficina que ha tenido en un lujoso edificio del barrio Laureles. “Más de 200 personas han pasado por esa oficina en su proceso de selección”, le dijo entonces una de las fuentes a este diario. Y añadieron que además los directivos eran citados con frecuencia en horas extra laborales para afinar procesos. Jaramillo ha dicho no tener vínculos políticos ni con la administración Quintero; no obstante, siempre se dijo que sus fichas adentro eran Alejandro Estrada Moreno, quien fue subdirector de escenarios deportivos, y Camilo Londoño, un exbasquetbolista que fungía como asesor de la directora del momento, Diana Toro. Es importante destacar que en 2018, cuando Jaramillo aspiró infructuosamente a la Cámara de Representantes, Estrada fue su mayor aportante, con $75 millones, según información reportada en Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral. “Con Alejandro no hablo hace años. Sí hizo parte de mi campaña, pero yo no tengo nada que ver con su nombramiento en el Inder”, aseguró Montoya en 2021. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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