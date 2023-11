“El día de hoy terminan los contratos de todos y Terminales Medellín aún está en el proceso para firmar el nuevo contrato con la Secretaría de Movilidad. Por tal motivo no se renuevan los contratos de los impulsadores ni los coordinadores hasta un nuevo acuerdo y por lo mismo no hay operación el día de mañana hasta tanto no se firme el nuevo contrato”.

Este fue el mensaje que el pasado 15 de noviembre recibieron los cerca de 150 impulsadores y 14 coordinadores de las Zonas de Estacionamiento Regulado ZER de Medellín (más conocidos como parquímetros) con los que se anunciaba un nuevo capítulo de la deriva laboral que muchos de ellos han tenido que padecer recientemente.

En diálogo con EL COLOMBIANO algunos de ellos manifestaron la desazón que les produce esta nueva terminación ad portas del fin de año con los gastos que esto conlleva Esta sensación se conjuga con las dificultades propias del oficio que desempeñan en las 19 zonas de estacionamiento pago que hay en la ciudad sobre todo en El Poblado, Laureles y el centro como son los conductores agresivos o los “descuadres” producidos por el software de recaudo y que —según explicaron— muchas veces deben asumirlos so pena de recibir reportes disciplinarios.



“Llevo tres años trabajando pero no de forma seguida, el contrato más extenso que me han hecho es de seis meses. Y luego lo renuevan con otros de igual o menos meses. Por lo mismo llevo tres años sin vacaciones. Pero a mí me ha ido 'bien', hay otros compañeros que incluso les hacen prórrogas de 20 días en sus contratos”, comentó uno de los trabajadores.

Una de las zonas ZER sin quien la cuide pues el personal encargado indica que es escaso para la cantidad de zonas que hay que vigilar. Foto: Jaime Pérez Munévar]

En el recorrido que hizo EL COLOMBIANO por la zona de parquímetros regulados, una de las constantes era el hermetismo y la información a cuenta gotas. También hubo incluso impulsadores que manifestaron haber tenido trabajo estable durante estos tres años, sin ningún tipo de contratiempo. Aún así hubo voces que señalaron la incertidumbre que tienen pues la falta de estabilidad laboral no solo los afecta a ellos sino a sus familias, así lo manifestó otro trabajador que tiene dos pequeños.

“Acá el 10 de junio pasado sacaron mucha gente, eso fue una poda tremenda, y entraron otras 150 personas. La cuestión es que esa cantidad no era la que teníamos antes y obviamente los que quedamos nos recargaron de trabajo. A mí por ejemplo me toca estar pendiente de dos zonas a la vez. ¿Cómo hago?”, explicó.



El contrato que cobija a los impulsadores y a los coordinadores es también uno con bastantes peculiaridades. Este tiene el número 093-2022 y fue firmado entre Terminales de Transporte de Medellín y la Corporación Balboa —organización privada sin ánimo de lucro que realiza outsourcing de procesos de talento humano— y que durante el actual cuatrienio recibió más de $21.646 millones en contratación directa y propuestas de un único oferente de entidades de la Alcaldía de Medellín como la ESU, el Hospital General y Terminales Medellín.



Quien aparece como firmante por la Corporación es su representante legal el señor Bernard Phil Bustamante Cardona. Mientras que por Terminales aparece Richard Alberto Serna Maya, a su vez representante legal de la entidad. El vínculo inicial era por $1.057 millones e iba del 27 de septiembre hasta el 27 de diciembre de 2022 y su objeto era el “servicio de apoyo administrativo para la operación de Terminales de Transporte Medellín y los proyectos de ciudad administrados por la entidad” como el cable de Palmitas.

Extracto de documento público que muestra el número de adiciones al contrato. FOTO: Cortesía





La cuestión es que el contrato también incluyó el manejo de las zonas ZER por lo que Serna y Bustamante terminaron firmando 20 modificaciones al contrato que extendieron su duración 11 meses más hasta el pasado 15 de noviembre por lo que este contrato de un único oferente terminó costándole a Terminales Medellín $20.848 millones, es decir más de 20 veces su valor inicial.



EL COLOMBIANO buscó a Terminales Medellín para preguntar porqué el vínculo terminó costando 20 veces más de lo previsto. La entidad señaló inicialmente que no es ilegal suscribir adiciones consecutivas a un contrato como ocurrió con el 093-2022 pues el mismo no sólo atiende las necesidades de personal de la Entidad, sino también las relacionadas con todos los proyectos de ciudad que administra. "Por lo que, conforme al manual de contratación de la entidad, que es propio de una sociedad de economía mixta, permite que para efectos de competir en el mercado, aplique el derecho privado a las relaciones contractuales que adelanta", explicaron.



Terminales señaló que esta practica es realizada hace años no solo en la entidad, sino en todas las empresas industriales y comerciales del Estado en la medida que se van consiguiendo nuevos negocios o se renuevan los existentes.

Valor final del contrato para el 15 de noviembre de 2023. FOTO: Cortesía