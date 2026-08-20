Primer condenado por corrupción en el Área Metropolitana durante la era de Quintero pidió perdón e intenta evitar la cárcel

Juan Alberto Cardona Henao, contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, ofreció disculpas durante la audiencia en la que se discutieron los subrogados penales —mecanismos legales que sustituyen o suspenden la pena de prisión en una cárcel— tras su condena por falsificar documentos dentro del escándalo de corrupción del Área Metropolitana durante la pasada administración.
Cardona, quien se convirtió en el primer condenado dentro de este proceso luego de aceptar su responsabilidad y llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, fue sentenciado a 19 meses de prisión por el delito relacionado con la falsificación de documentos.
Durante la audiencia de este jueves 20 de agosto, su abogado defensor presentó un informe de arraigo con el que busca que se suspenda condicionalmente la ejecución de la pena.
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Es decir, que reciba el beneficio legal de no ir a prisión y, en vez de eso, pasar un periodo de prueba en libertad. En este periodo, si se porta bien y cumple las reglas, la pena se borra. Pero si falla, va a la cárcel.