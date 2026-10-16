Colegios de Medellín podrán ganar premios por ahorrar agua: así pueden participar

Los colegios públicos de Medellín ahora tienen el reto de demostrar cuánto pueden hacer por el cuidado del agua y el colegio que más logre cumplirlo podrá ganar un gran premio. La Alcaldía, a través de la Secretaría de Educación, lanzó ¡Ahorra Sí!, un concurso que se desarrollará entre octubre de este año y marzo de 2027, en el contexto del fenómeno de El Niño. La institución ganadora será sede del Blue Fest, una jornada con música, juegos, artistas, comida y actividades pedagógicas alrededor del agua, la vida y el planeta. La iniciativa hace parte de la estrategia Colegios Verdes. Según la Alcaldía, “el fenómeno de El Niño nos pone un reto como ciudad: cuidar el agua, ahorrar energía y proteger la biodiversidad”, y lo que se hace desde los colegios también cuenta para cuidar a Medellín. Entérese: El ahorro de agua avanza en Medellín y el Valle de Aburrá, pero aún no alcanza para evitar el racionamiento

Cómo participar

Cada colegio debe inscribirse y conformar su equipo ¡Ahorra Sí!, con estudiantes del gobierno escolar, líderes ambientales y otros integrantes de la comunidad educativa. Los equipos se registran en una aplicación del concurso, donde consultan sus misiones, suben las evidencias, revisan sus puntos y avances, y ven el ranking. Jorge Ríos, subsecretario de Prestación del Servicio Educativo, explicó que la iniciativa tiene tres fases. La primera es aprender sobre el fenómeno de El Niño y comprender de qué se trata. La segunda, comprometerse con las acciones que demandará “en nuestra casa, en nuestro colegio y en nuestra ciudad”. La tercera, movilizar.

Los tres retos

En la plataforma, según la Alcaldía, los colegios enfrentarán tres retos: Despierta tu radar natural: entender qué es El Niño, cómo afecta el agua y el clima, y qué tiene que ver con Medellín. Los equipos deben demostrar estas actividades pedagógicas con contenido para redes sociales. Deja tu huella verde: cada institución crea cinco compromisos para cuidar el agua, usar mejor la energía, proteger la biodiversidad y evitar residuos. Con ellos arma un manifiesto ambiental que debe quedar visible en el colegio, y publica evidencias en su red social. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Que se riegue el mensaje: un video de máximo 30 segundos, con la canción ¡Ahorra Sí!, que muestre de manera divertida cómo cuidar el agua. Pueden participar estudiantes, docentes y familias. Las evidencias de cada reto deben registrarse en las plataformas del concurso. A través de este enlace se puede acceder.

¿Cómo está El Niño?

El fenómeno de El Niño se declaró oficialmente en el país este mes de octubre, y se espera que de diciembre a marzo entre en su temporada de mayor intensidad. Aunque Antioquia está en su segunda temporada de lluvias, entre septiembre y noviembre, El Niño ha logrado reducirlas. Según el Siata, las lluvias de julio, agosto y septiembre estuvieron muy por debajo de lo esperado y septiembre quedó por debajo del 70 % de la climatología. Los modelos globales indican que octubre y noviembre también estarán por debajo de lo normal. Lea más: Innovadora iniciativa contra el fenómeno de El Niño: en Medellín lavan zonas públicas y riegan jardines con agua recogida no potable Bloque de preguntas y respuestas