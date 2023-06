“Yo me adhiero a las decisiones de la bancada, votaré no”: concejal Carlos Ríos sobre más plata de EPM

“Ellos ya conocían mi posición y no la compartían obviamente. Y está bien, eso hace parte de una discusión interna en un partido. Tampoco pueden pretender que yo me quede callado como un borrego, no. A mi parecer no tiene que ser así”, agregó.

Ríos indicó que desde la semana pasada tenía claro que iba a votar negativo y en consonancia trinó en la red social Twitter anunciando su voto.

“Ahora, la confusión se da porque el acta de la reunión del CD apenas me la presentan ayer a mí de último. Pero me la presentan cuando esta ya se había filtrado sin mi firma, lo que sembró dudas de como iba a votar yo, pese a que tenía claro que yo iba a votar negativo. ¡Imagínese! Justo el que no tiene la posición de ellos, no firma la carta. Ahí se armó el complique”, aseguró.

Ríos indicó que es un hombre de principios que tiene muy clara la adherencia a las decisiones de la bancada. “Yo no soy como Albert Corredor, yo sé que una cosa es mi posición —que la tengo que defender— y otra es mi voto”, añadió.



Ante la pregunta de como votará la reanudación de las discusiones, Ríos no señaló que: “Yo no puedo votar positivo, tengo que votar negativo y vuelvo y le insisto, aunque me sostengo en mi posición por la narrativa que el alcalde va a construir”, puntualizó.