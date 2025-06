Mientras el Tribunal define su situación, Fiscalía le responde a Olmedo López: “Aún no es testigo nuestro”

El preacuerdo contemplaba que López seguiría colaborando con información relevante a cambio de una pena de seis años de prisión . Sin embargo, el juzgado rechazó el trato al considerar que la condena pactada no correspondía con la gravedad de los delitos imputados , entre ellos concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

Olmedo López , exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), continúa a la espera de que el Tribunal Superior de Bogotá resuelva, en segunda instancia, si confirma o no la decisión de un juez que tumbó el preacuerdo al que había llegado con la Fiscalía en el proceso por el millonario desfalco a la entidad.

La defensa de López apeló la decisión. En la audiencia donde se frustró la negociación, la Fiscalía optó por no apelar, lo que fue duramente cuestionado por el exfuncionario. En una carta dirigida al ente acusador, López manifestó su inconformidad y desazón, asegurando que se siente abandonado, a pesar de haberse presentado como un testigo clave en el caso.

“Con la improbación del preacuerdo se desvanecía el respaldo que esperaba recibir del ente acusador (...) La ausencia de apelación fue un silencio que grita y que deja al colaborador (López) sin escudo ante quienes fueron señalados por su voz”, escribió López.

Ante esta situación, la respuesta de la fiscal delegada para el caso UNGRD, María Cristina Patiño, fue contundente. Aclaró que Olmedo López está involucrado en dos procesos distintos: por un lado, el preacuerdo, rechazado por el juzgado, en el cual no actúa en calidad de testigo; y por otro, el principio de oportunidad, aún vigente, en el que sí participa como testigo colaborador.

“En ese preacuerdo no es donde Olmedo se compromete a servir como testigo, es en el otro, en el principio de oportunidad. Entonces, no es justo ni es jurídicamente correcto que el señor salga a afirmar que lo dejamos solo porque en virtud del preacuerdo no ha servido de testigo. Eso ocurre en virtud de un principio de oportunidad”, manifestó la delegada.

Añadió además que López aún no ha firmado la matriz de colaboración que está lista desde el pasado mes de marzo.