Quien lidera desde hace 11 años esta institución es el sociólogo Elkin Osorio Velásquez, un hombre directo y desparpajado que asumió el reto de dirigir ese crisol para formar allí, de la mejor manera posible , a los niños y jóvenes que no tienen cabida en otras instituciones de la ciudad por tantas vicisitudes que les ha tocado sufrir. Osorio llegó allí, luego de dirigir por 15 años el colegio Kennedy al occidente de Medellín, a raíz de un fuerte conflicto que hubo entre la comunidad académica y el anterior rector. En su mente traía el reto de comprobar si era cierto que el colegio que llevaba el nombre de tan importante personaje conservaba su espíritu inclusivo de puertas para adentro. “Hay otras instituciones que hacen examen de admisión, pruebas diagnósticas o revisan la hoja de vida y si el chico es repitiente no lo dejan entrar, si es consumidor de droga menos, y si tienen extraedad o no tienen papeles sí que menos. Eso no pasa acá, o al menos mientras yo esté ”, apuntó.

“La idea es que el currículo tenga que ver con su cosmovisión de las cosas y que se combine con otros saberes generales. A eso súmele que desde hace siete años que comenzó la migración venezolana, también atendemos a esos niños. Para ese año acá llegaron 25 estudiantes, hoy son 825. Somos la institución con más niños migrantes. En la sede Darío Londoño, de 330 alumnos el 70% son venezolanos” explicó el rector.

A estos hay que sumar los cerca de 450 estudiantes afrodescendientes. De estos, muchos de ellos descollan en el deporte y en la danza o el arte.

“Para impulsar esos talentos pasamos el bachillerato por la mañana para que así se puedan enfocar en la tarde a los temas deportivos y de talento —aparte de reducir mucho el tema de drogadicción—. Hoy tenemos 42 chicos ligados a las inferiores de los equipos de futbol, hay chicas Selección Colombia y tengo estudiantes en Juegos Nacionales”, explicó Osorio.



En las filas de alumnos también hay 154 menores de edad con discapacidad diagnosticada y hasta había un programa para que los estudiantes con alguna enfermedad terminal pudieran hacer parte del sistema educativo y así llevar una vida un poco más plena pese a su situación médica.



En el Héctor Abad también tienen cabida esos estudiantes que por cosas de la vida no han podido seguir sus estudios con regularidad. Incluso para ellos hay un programa especial, Caminar en Secundaria, que les permite hacer dos grados en uno manteniendo la calidad educativa. Dicho programa que inició allí ya se replica en otras 40 instituciones de la ciudad.

Además, de los 2.800 estudiantes, 400 de ellos están bajo la protección de entidades como el ICBF, Comisarias de Familia, Juzgados de Menores, etc. Muchos están en 24 instituciones que los albergan ya sea porque están enfrentando temas de drogadicción, o de explotación sexual infantil, o porque son víctimas o victimarios de delitos. “Hoy varios de esos alumnos ya han logrado ingresar a estudiar a entidades de educación superior”, narró.



Todos estos logros educativos los ha conseguido por su propio mérito —con estrategias de flexibilidad normativa y estímulos como la consecución de uniformes, kits escolares y alimentación para sus alumnos— una institución que parece un oasis en medio de ese caos que es el centro de Medellín. Y más meritorio se hace el asunto teniendo en cuenta las dinámicas de habitantes de calle, plazas de vicio y de “convivires” que hay por la zona ante la impunidad de las autoridades, como comentan los mismos vecinos del sector.



“Acá los niños llegan sin ningún papel, sin Sisben, sin permisos especiales de migración. Entonces la primera política nuestra es: 'a quien lo pida le damos el cupo como llegue. En el camino cuadramos cargas. Y luego con las entidades estatales vamos supliendo esos baches”, apuntó



Aunque en los papeles es él quien dirige todo, el rector Elkin aclara que el mérito de este esfuerzo de inclusión que ya ajustó 11 años no es de él. “Esto es un trabajo en equipo en el que hay profesores pero también otros profesionales. Al principio me renunciaron 20 maestros porque no eran capaces con los pelaos, otros se fueron porque flexibilizamos las normas. Aquí la inclusión era un discurso pero no se practicaba. Pero con el tiempo se consolidó el grupo que ha ayudado hasta hoy y que está convencida de lo que estamos haciendo y que cree en esa ruta estratégica que marca pa' donde vamos”, dijo.