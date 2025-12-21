Por primera vez en 50 años, los muertos en riñas en Medellín serán mayoría

La negativa de una mujer a bailar con un hombre en una taberna del Centro de Medellín fue la chispa de una riña que terminó con el asesinato de Jesús Adolfo Osorio Bedoya, de 62 años. El caso no es un hecho aislado: hace parte de las 102 muertes por intolerancia registradas en la ciudad en lo que va de este año, una cifra que marca un hito inquietante. Por primera vez desde 1975, los homicidios derivados de peleas y conflictos cotidianos superan a los cometidos en disputas ligadas a estructuras criminales. Le puede interesar: Alcaldía de Medellín mostró a los 45 presuntos responsables de los desmanes en el Atanasio Girardot Bajar —o no— el volumen de un equipo de sonido, un reclamo por un sartén, intervenir en una pelea de pareja, discutir con un jíbaro por una dosis equivocada o pelear por el mal arreglo de un reloj han sido algunos de los detonantes más insólitos y, a la vez, reveladores de esta violencia doméstica y callejera que atraviesa a Medellín en 2025. Escenas mínimas, discusiones triviales, que escalan hasta convertirse en homicidios y dibujan un mapa de una ciudad donde la intolerancia se volvió letal. La muerte de Jesús Adolfo se registró el pasado 14 de diciembre a las 3:41 a.m., cuando, según las versiones, este hombre estaba en alto estado de alicoramiento y luego de que la mujer lo rechazara su pareja intervino por la insistencia. Esto llevó a la pelea que acabó con el ataque con un cuchillo que le provocó la muerte en el Hospital San Vicente Fundación, de Medellín. Este hecho dejó a la mujer y su pareja capturados.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), los homicidios por intolerancia se incrementaron en 23 casos, lo que equivale a un 29%, teniendo en cuenta que en 2024 ocurrieron 79 casos, con corte al 18 de diciembre. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, expresó que “esto ocurre por la falta de cultura y el irrespeto por la vida, todo porque entre familiares y vecinos no son capaces de resolver los problemas de manera respetuosa y eso nos preocupa”.

Bandas, por debajo

Aunque este año ha habido un incremento en los homicidios por retaliaciones y accionar de las estructuras delincuenciales, por primera vez desde 1975 en la ciudad priman los homicidios por discusiones, contrario al común denominador de la violencia en la ciudad. Para este año se han contabilizado 96 asesinatos por situaciones que vinculan a las estructuras criminales de la ciudad, mientras que el año pasado se registraron 80 casos, con corte al 18 de diciembre de ambos años. Siga leyendo: Maleta abandonada generó pánico en la Loma de los Bernal, en Medellín Sin embargo, durante el segundo semestre del año se ha presentado un drástico repunte en este fenómeno de violencia: mientras el 30 de junio se contabilizaban 39 asesinatos, en la segunda parte del año se han presentado 57 muertes violentas por ajustes entre los grupos que controlan el crimen. “En Popular (comuna 1), Manrique (3) y Aranjuez (4) se concentran los homicidios que se han presentado por temas criminales. Las estructuras siguen dinamizando homicidios, sea por ajustes internos o por comisión de delitos”, expresó Villa Mejía.

Cada vez menos diferencias

La brecha entre los homicidios por bandas criminales y por intolerancia se ha venido reduciendo con el paso de los años, de acuerdo con los reportes judiciales. Por ejemplo, en 2017, en Medellín hubo 337 asesinatos por bandas criminales, mientras que la intolerancia dejó 87 víctimas (250 casos de diferencia). Un año más tarde, la diferencia se sostuvo, ya que fueron 357 casos por bandas y 100 por peleas (257 casos más de asesinatos por bandas).