Por primera vez en 50 años, los muertos en riñas en Medellín serán mayoría

La negativa de una mujer a bailar con un hombre en una taberna del Centro de Medellín fue la chispa de una riña que terminó con el asesinato de Jesús Adolfo Osorio Bedoya, de 62 años. El caso no es un hecho aislado: hace parte de las 102 muertes por intolerancia registradas en la ciudad en lo que va de este año, una cifra que marca un hito inquietante. Por primera vez desde 1975, los homicidios derivados de peleas y conflictos cotidianos superan a los cometidos en disputas ligadas a estructuras criminales.
Bajar —o no— el volumen de un equipo de sonido, un reclamo por un sartén, intervenir en una pelea de pareja, discutir con un jíbaro por una dosis equivocada o pelear por el mal arreglo de un reloj han sido algunos de los detonantes más insólitos y, a la vez, reveladores de esta violencia doméstica y callejera que atraviesa a Medellín en 2025. Escenas mínimas, discusiones triviales, que escalan hasta convertirse en homicidios y dibujan un mapa de una ciudad donde la intolerancia se volvió letal.
La muerte de Jesús Adolfo se registró el pasado 14 de diciembre a las 3:41 a.m., cuando, según las versiones, este hombre estaba en alto estado de alicoramiento y luego de que la mujer lo rechazara su pareja intervino por la insistencia. Esto llevó a la pelea que acabó con el ataque con un cuchillo que le provocó la muerte en el Hospital San Vicente Fundación, de Medellín. Este hecho dejó a la mujer y su pareja capturados.