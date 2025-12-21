x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Por primera vez en 50 años, los muertos en riñas en Medellín serán mayoría

Desde inicios de los 70, las disputas entre bandas criminales habían sido principal causa de homicidios.

  • Algunas intolerancias poco comunes han llevado a que, por primera vez, aumenten los homicidios por esta modalidad y superen los relacionados con las bandas criminales, según la Alcaldía. FOTO Manuel Saldarriaga
    Algunas intolerancias poco comunes han llevado a que, por primera vez, aumenten los homicidios por esta modalidad y superen los relacionados con las bandas criminales, según la Alcaldía. FOTO Manuel Saldarriaga
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

21 de diciembre de 2025
bookmark

La negativa de una mujer a bailar con un hombre en una taberna del Centro de Medellín fue la chispa de una riña que terminó con el asesinato de Jesús Adolfo Osorio Bedoya, de 62 años. El caso no es un hecho aislado: hace parte de las 102 muertes por intolerancia registradas en la ciudad en lo que va de este año, una cifra que marca un hito inquietante. Por primera vez desde 1975, los homicidios derivados de peleas y conflictos cotidianos superan a los cometidos en disputas ligadas a estructuras criminales.

Le puede interesar: Alcaldía de Medellín mostró a los 45 presuntos responsables de los desmanes en el Atanasio Girardot

Bajar —o no— el volumen de un equipo de sonido, un reclamo por un sartén, intervenir en una pelea de pareja, discutir con un jíbaro por una dosis equivocada o pelear por el mal arreglo de un reloj han sido algunos de los detonantes más insólitos y, a la vez, reveladores de esta violencia doméstica y callejera que atraviesa a Medellín en 2025. Escenas mínimas, discusiones triviales, que escalan hasta convertirse en homicidios y dibujan un mapa de una ciudad donde la intolerancia se volvió letal.

La muerte de Jesús Adolfo se registró el pasado 14 de diciembre a las 3:41 a.m., cuando, según las versiones, este hombre estaba en alto estado de alicoramiento y luego de que la mujer lo rechazara su pareja intervino por la insistencia. Esto llevó a la pelea que acabó con el ataque con un cuchillo que le provocó la muerte en el Hospital San Vicente Fundación, de Medellín. Este hecho dejó a la mujer y su pareja capturados.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), los homicidios por intolerancia se incrementaron en 23 casos, lo que equivale a un 29%, teniendo en cuenta que en 2024 ocurrieron 79 casos, con corte al 18 de diciembre.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, expresó que “esto ocurre por la falta de cultura y el irrespeto por la vida, todo porque entre familiares y vecinos no son capaces de resolver los problemas de manera respetuosa y eso nos preocupa”.

Bandas, por debajo

Aunque este año ha habido un incremento en los homicidios por retaliaciones y accionar de las estructuras delincuenciales, por primera vez desde 1975 en la ciudad priman los homicidios por discusiones, contrario al común denominador de la violencia en la ciudad. Para este año se han contabilizado 96 asesinatos por situaciones que vinculan a las estructuras criminales de la ciudad, mientras que el año pasado se registraron 80 casos, con corte al 18 de diciembre de ambos años.

Siga leyendo: Maleta abandonada generó pánico en la Loma de los Bernal, en Medellín

Sin embargo, durante el segundo semestre del año se ha presentado un drástico repunte en este fenómeno de violencia: mientras el 30 de junio se contabilizaban 39 asesinatos, en la segunda parte del año se han presentado 57 muertes violentas por ajustes entre los grupos que controlan el crimen. “En Popular (comuna 1), Manrique (3) y Aranjuez (4) se concentran los homicidios que se han presentado por temas criminales. Las estructuras siguen dinamizando homicidios, sea por ajustes internos o por comisión de delitos”, expresó Villa Mejía.

Cada vez menos diferencias

La brecha entre los homicidios por bandas criminales y por intolerancia se ha venido reduciendo con el paso de los años, de acuerdo con los reportes judiciales.

Por ejemplo, en 2017, en Medellín hubo 337 asesinatos por bandas criminales, mientras que la intolerancia dejó 87 víctimas (250 casos de diferencia). Un año más tarde, la diferencia se sostuvo, ya que fueron 357 casos por bandas y 100 por peleas (257 casos más de asesinatos por bandas).

Pero luego de la pandemia del covid-19 (2020-2022), las diferencias entre ambas modalidades de asesinato comenzaron a reducirse, principalmente por el incremento de la intolerancia. En 2021, cuando el mundo se estaba comenzando a normalizar, hubo 138 asesinatos por bandas criminales y 68 por convivencia (70 casos), mientras que para 2022 ya la diferencia era de 50 homicidios más por bandas (119 contra 69).

Lea además: Secuestraron a 48 personas este año en Antioquia: 26 más que en 2024

La brecha se cerró más para 2023, cuando solo hubo 12 casos más de crímenes por bandas criminales, ya que hubo 93 de retaliaciones y similares contra los 81 por riñas de convivencia. El año pasado fue aún más ajustada la diferencia, ya que al 31 de diciembre solo fueron tres casos más de grupos criminales (82) contra los de convivencia (79), en el año con menos homicidios de los últimos 45 años en la ciudad.

Estas cifras de muertes por intolerancia van en tendencia al alza, teniendo en cuenta que aún faltan fechas críticas como el 24 y el 31 de diciembre, en las que aumenta la ingesta de licor y con ello las peleas. Por esta razón, las autoridades anunciaron una serie de estrategias. “La Navidad no es para que termine siendo escenario de disputas. Vamos a seguir trabajando en distintos frentes para evitar mayores tragedias familiares”, concluyó Villa Mejía.

InfogrÃ¡fico
Por primera vez en 50 años, los muertos en riñas en Medellín serán mayoría

Temas recomendados

Actividades ilegales
Orden público
Seguridad ciudadana
Secretaría de Seguridad
Homicidio
Crímenes
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida