Rehabilitan paso en la avenida Las Vegas tras bloqueo estudiantil frente al Politécnico en Medellín

La avenida Las Vegas presentó un cierre total durante cerca de una hora en la tarde del martes 29 de septiembre, a la altura de la carrera 48 entre calles 10 y 1 Sur, frente al Politécnico Jaime Isaza Cadavid.
El bloqueo, que coincidió con una de las horas de mayor flujo vehicular en este corredor vital del sur de Medellín, se presentó tras una asamblea biestamentaria estudiantil. La Secretaría de Movilidad confirmó posteriormente que la vía fue habilitada tras cerca de una hora de bloqueo.
Entérese: Gobernación publicó cartel de los encapuchados del “Poli” por los que ofrece $100 millones