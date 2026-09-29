Rehabilitan paso en la avenida Las Vegas tras bloqueo estudiantil frente al Politécnico en Medellín

El bloqueo, que coincidió con una de las horas de mayor flujo vehicular en este corredor vital del sur de Medellín, se presentó tras una asamblea biestamentaria estudiantil. La Secretaría de Movilidad confirmó posteriormente que la vía fue habilitada tras cerca de una hora de bloqueo.

La avenida Las Vegas presentó un cierre total durante cerca de una hora en la tarde del martes 29 de septiembre, a la altura de la carrera 48 entre calles 10 y 1 Sur, frente al Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

La institución ha estado recientemente en el centro del debate público a raíz de denuncias de David Toledo, influencer político y excandidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, sobre presunta presencia de milicias urbanas en sus instalaciones.

Las denuncias de Toledo irían desde presuntas estructuras de financiamiento de estructuras criminales dentro del recinto educativo, hasta desviación de recursos públicos hacia dicha organización.

El Undmo, anterior Esmad, hizo presencia en el lugar y rehabilitó el paso por la vía principal. Desde la universidad aclararon que es la primera vez en 2026 que se presenta una manifestación ciudadana frente al lugar y que no se debió a temas administrativos relacionados con el alma máter.

Afirmó que grupos de inteligencia de la fuerza pública y la Fiscalía ya tienen la información relacionada con sus denuncias.

Sin embargo, es importante precisar que hasta el momento, ni la Fiscalía ni los organismos de inteligencia han hecho pronunciamientos públicos que respalden o desmientan formalmente esas afirmaciones, y ninguna de las personas mencionadas en esas denuncias ha sido vinculada a un proceso penal.

El Politécnico ha sido epicentro de bloqueos recurrentes en los últimos años, principalmente relacionados con reclamos estudiantiles sobre la política de gratuidad del Gobierno nacional.

Según conoció EL COLOMBIANO, cada cierre en este punto puede generar afectaciones al sector de carga por cerca de 1.300 millones de pesos, según ha advertido la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), debido a los desvíos y tiempos perdidos que implica para los transportadores.

El Politécnico está ubicado en medio de dos corredores estratégicos —la avenida Las Vegas y la Regional— que conectan el sur con el norte del Valle de Aburrá, lo que convierte cualquier bloqueo en ese punto en un problema de movilidad que se siente en toda el Área Metropolitana.