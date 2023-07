El Parque Lleras ajusta dos meses de cerramiento pero sus problemas siguen

“Al principio, durante las primeras tres semanas, no estaban dejando entrar a las chicas, ni a los que venden drogas. Eso nos subió las ventas. Pero ahora las chicas están entrando, lo que ha reducido las ventas”, expresó por su parte Christos Fiouris, propietario de un negocio de comidas y quién es uno de los que considera que el cerramiento le vino bien al sector.

“De todas maneras siguen entrando. ¿Qué mecanismo utilizan? No sé. Tal vez antes de que cierren a las 4:00 de la tarde entran y se camuflan, porque ya uno en las noches las ve de aquí para allá”, advierte.

“El Poblado, precisamente el sector de la calle 10, el Parque Lleras y Provenza, son los que más turismo atraen y lo irradian para el resto de los municipios. Claramente son un atractivo muy importante, pero vemos con mucha preocupación su decadencia, la falta de cuidado que tienen los andenes, el espacio público, las basuras y la falta de articulación entre los mismos comercios para enfrentar la problemática”, dijo Bernal.

“Necesitamos que se tomen medidas realmente estructurales y prevenir que este fenómeno se repita en otros sectores de la ciudad que están presentando también dinámicas de turismo fuertes”, añadió la directora.

Desde el punto de vista jurídico, la estrategia también ha sido fuertemente cuestionada por ser considerada arbitraria y como una vulneración al derecho ciudadano a gozar de los bienes públicos, tal como lo argumentó a finales de mayo pasado el abogado Edier Esteban Manco Pineda, quien incluso interpuso una acción popular buscando tumbar la legalidad de esos cierres.

En dicho recurso, Pineda no solo le pidió a un juez administrativo revertir ese cierre en El Poblado, sino en la Plaza Botero, que también generó múltiples fricciones con las organizaciones culturales del Centro de Medellín.

“Las plazas públicas no son propiedades del Estado, son bienes de uso público. El Estado no se comporta como propietario, sino como un garante. El Consejo de Estado ha caracterizado ese derecho y señala que no debe haber ningún intermediario para que las personas gocen de ese bien de uso público”, planteó entonces el litigante, quien también cuestionó que la Alcaldía emprendiera esas políticas sin mostrar estudios previos que soportaran los impactos que generarían.

Más allá de esta discusión, para comerciantes como Gloria Elena Rendón, el cierre sigue traduciéndose en un riesgo para la supervivencia de su negocio de más de 12 años de trayectoria, que al final pareciera ser la última de las prioridades del gobierno local.