Cultura en Moravia, a media caña por desidia de Alcaldía

El centro no está cerrado, es cierto, pero sí está funcionando a medias. “¿Cómo es posible que más de un mes después del vencimiento del anterior, no han sacado invitación para hacer un nuevo convenio de operación del Centro Cultural de Moravia? Desde el 1 de junio lo tienen funcionando con mínimos personal y programación”, criticó Laura Mosquera, música y líder cultural de la ciudad.

Pues bien, ese convenio se venció hace un mes y desde entonces, aunque han pretendido negarlo, el centro funciona a medias. Ángela Holguín, una líder de Moravia que lleva años trabajando por la cultura, dijo que era inaceptable que en el centro se dejaran de prestar servicios por un problema administrativo. “Ya el centro estuvo cerrado durante esta administración por un problema y eso no puede pasar, porque Moravia no descansa, acá estamos las 24 horas”, comentó.

Yeison Henao, coordinador de la Red Cultural de la Comuna 4, es uno de los fundadores del centro cultural. Su queja es más amplia, es decir, el único problema no es solo la no renovación del convenio, sino una desatención del ámbito de la cultura de la ciudad. Henao y varios líderes se quejan de que los recursos no llegan a las bases y de que no se hace una buena gestión para el patrocinio de emprendimientos culturales.