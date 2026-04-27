Fuertes lluvias en Yolombó provocan daños en puente y dejan sin paso a 11 veredas

Las intensas lluvias registradas este fin de semana en el Nordeste antioqueño afectaron las vías del municipio de Yolombó, causando graves afectaciones a la movilidad y la conectividad de varias veredas.

Uno de los puntos más críticos es el puente El Atajo, cuya estructura resultó seriamente comprometida tras la creciente del río que por allí cruza. La situación provocó daños en uno de los extremos del puente lo que causó un colapso parcial.

Este daño en la estructura clave para la movilidad de la zona, hizo que 11 veredas de Yolombó quedaran incomunicadas. Entre las afectadas están El Atajo, Las Margaritas, Barro Blanco, Las Frías, entre otras. Lea también: Hombre se quitó un brazalete electrónico para asesinar a su expareja en un cafetal de Antioquia

El alcalde de Yolombó, Amador Pérez Palacio, se desplazó con su equipo hasta el lugar de la emergencia para evaluar la magnitud de los daños y coordinar las acciones necesarias para su reparación.

Según informó, ya se están gestionando las labores de intervención que comenzarán a inicios de esta semana, con las que se busca recuperar la estructura afectada y restablecer el paso vehicular en el menor tiempo posible.

Pero la situación no se limita únicamente a este punto. Las lluvias también han generado derrumbes en la Troncal del Nordeste que también afectaron a Yolombó particularmente en el sector Sabanitas.