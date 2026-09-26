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Cayó en Medellín alias El Mexicano, presunto miembro de cartel mexicano, ¿qué hacía acá?

El hombre tendría antecedentes en Estados Unidos por delitos que incluyen agresión agravada con arma, conductas relacionadas con armas y secuestro extorsivo.

  • Adelante, la aprehensión del hombre en una mansión de la ciudad. Atrás, cuando fue dejado ante Migración Colombia. FOTO: Cortesía
    Adelante, la aprehensión del hombre en una mansión de la ciudad. Atrás, cuando fue dejado ante Migración Colombia. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
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Las autoridades de Medellín dieron detalles de la puesta a disposición de Migración Colombia de un hombre que es acusado de ser uno de los enlaces de un peligroso cartel mexicano en el país.

Según trascendió, la Policía ubicó en una mansión del Sur de la ciudad al hombre identificado como Fredy Chacón, conocido con el alias de El Mexicano. Este es señalado como presunto articulador en Colombia del Cártel Jalisco Nueva Generación, peligrosa organización criminal de origen mexicano conocida en ese país como “el cuatro letras”.

Las autoridades de Medellín indicaron que Chacón era estaba siendo investigado por las autoridades de Estados Unidos y de México.

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Información suministrada por organismos como el FBI, los U.S. Marshals y la DEA en México, señala que Chacón tendría antecedentes en Estados Unidos por delitos que incluyen agresión agravada con arma, conductas relacionadas con armas y secuestro extorsivo. Asimismo, las autoridades indicaron que en 2015 habría sido identificado como integrante de la organización criminal denominada “Mexican Mafia”, presuntamente vinculada al CJNG en Estados Unidos.

Durante las diligencias fueron incautados y puestos a disposición de la Fiscalía cuatro computadores, dos tabletas, siete discos duros, seis teléfonos celulares, dos memorias USB, documentos y agendas. Estos elementos serán sometidos a análisis como parte de las investigaciones y de los procesos de cooperación judicial internacional.

Según la información recopilada por las autoridades, Chacón habría utilizado empresas fachada ubicadas en Tijuana, México, y Medellín para aparentar actividades comerciales y, presuntamente, canalizar recursos y establecer relaciones financieras con compañías estadounidenses.

Por ello, otro grupo de agentes de la Policía llegó hasta la sede de un “call center” ubicado en la Carrera 28 con calle 17 –kilómetro 5 de la vía Las Palmas– para revisar dicho establecimiento que estaría relacionado con Chacón.

Las autoridades comentaron que El Mexicano fue aprehendido mediante una operación coordinada entre la Policía del Valle de Aburrá, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y la Fiscalía General de la Nación.

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Las autoridades nacionales buscan establecer sus posibles conexiones con estructuras criminales que operan en Colombia. De acuerdo con información obtenida mediante fuentes humanas y técnicas, alias El Mexicano habría realizado pagos de entre $10.000 y $15.000 dólares a integrantes de los grupos delincuenciales organizados La Terraza y Clan del Golfo, aparentemente con el propósito de facilitar sus actividades ilícitas en la región.

Las autoridades investigan, además, una posible red de protección que estaría conformada principalmente por policías retirados y que habría incluido el uso de dos vehículos blindados.

Estos aspectos aún hacen parte de los avances en la identificación de las posibles conexiones de Chacón con organizaciones criminales transnacionales, así como de las redes de apoyo y los mecanismos presuntamente utilizados para movilizar y ocultar recursos.

Justamente, como Chacón aún no es requerido por ningún juzgado colombiano, fue puesto a disposición de Migración Colombia, entidad que adelanta el proceso correspondiente para determinar su expulsión del país.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es alias El Mexicano capturado por las autoridades en Medellín?
Fredy Chacón es un presunto cabecilla y articulador en Colombia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien utilizaba empresas fachada en Medellín y Tijuana para lavar dinero y coordinar actividades ilícitas internacionales
¿Qué relación tenía alias El Mexicano con estructuras criminales en Colombia?
Investigaciones señalan que Chacón habría entregado pagos de hasta 15.000 dólares a estructuras delincuenciales locales como el Clan del Golfo y La Terraza para facilitar sus operaciones logísticas en el territorio nacional
¿Por qué alias El Mexicano no fue enviado ante un juez colombiano y será expulsado?
Debido a que el ciudadano no cuenta actualmente con requerimientos judiciales vigentes ante un juzgado de Colombia, fue entregado de manera directa a Migración Colombia para adelantar los trámites legales de su inmediata expulsión del país.

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