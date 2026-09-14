Giro en el caso Blessd: Fiscalía retira el delito de secuestro y encausa el proceso por constreñimiento ilegal

La Fiscalía General de la Nación retiró formalmente la imputación por secuestro extorsivo contra Stiven Mesa Londoño, conocido en la música urbana como Blessd, y reformuló los cargos por otras conductas con penas menores. Con este cambio, el artista antioqueño y las demás personas vinculadas al caso continuarán enfrentando el proceso penal en libertad. Los hechos que son investigados ocurrieron el 1 de junio de 2022 en Medellín. Según la denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez Quintero, imitador del cantante puertorriqueño Ozuna, el joven acudió a un estudio de grabación después de ser contactado, presuntamente, para firmar un contrato artístico. Sin embargo, según la denuncia, el objetivo de la cita habría sido exigirle que dejara de hacer imitaciones y presentaciones relacionadas con la imagen de Blessd. En contexto: Juez tomó decisión sobre libertad de Blessd y Dímelo Jara, ¿qué pasará con ellos mientras avanza el proceso? De acuerdo con el relato del denunciante, después de negarse a firmar el documento, habría sido retenido, amenazado y agredido con un arma de fuego durante tres horas. Aunque el cantante no estuvo físicamente en el lugar de los hechos, los señalamientos indican que habría realizado intimidaciones por teléfono durante ese tiempo. Después de varios años de investigaciones preliminares, el 11 de junio de 2026 la Fiscalía imputó a Stiven Mesa Londoño, su mánager Santiago Jaramillo, conocido como ‘Dímelo Jara’, Laura Moreno y Julián Giraldo por el delito de secuestro extorsivo agravado y atenuado. En esa primera diligencia, el juez de control de garantías decidió no imponer una medida de aseguramiento que implicara privación de la libertad.

Así transcurrió la audiencia en Medellín en la que Fiscalía retiró el secuestro contra Blessd

El rumbo del proceso cambió este lunes 14 de septiembre, durante una audiencia de reformulación de imputación realizada en Medellín. La decisión se tomó después de que la jueza de control de garantías y la Procuraduría General de la Nación revisaran las pruebas presentadas por la Fiscalía y concluyeran que no había elementos suficientes para demostrar que Sánchez Quintero hubiera sido privado de su libertad. Ante los cuestionamientos sobre las pruebas, la fiscal a cargo informó que se haría un cambio en la hipótesis y lo calificó como un “ajuste de legalidad”. Durante la audiencia, la funcionaria explicó: “14 de junio del 2026 y que hoy se permite reformular imputación como ajuste de legalidad. Pero por inferirse que son coautores de los delitos en concurso heterogéneo de constreñimiento ilegal, intimidación o amenaza con arma”. Le puede interesar: El de Blessd no es el primer lío con la justicia de reguetoneros en Medellín Con la nueva imputación, el proceso quedó por constreñimiento ilegal, intimidación o amenaza con arma y acceso abusivo a un sistema informático, según la participación atribuida a cada procesado. Durante la audiencia, Blessd fue consultado sobre si necesitaba hablar con su abogado antes de responder a la nueva imputación. El cantante respondió: “Su señoría, no requiero hablar con mi abogado y no acepto los cargos”. La fiscal le aclaró que debía tratarse de una decisión consciente y voluntaria. Blessd respondió: “Sí, señora, cien por ciento”. Ninguno de los cuatro procesados aceptó los cargos reformulados.

Cambio en las penas y continuidad del proceso en libertad

La reformulación de los cargos cambia la situación jurídica de los cuatro procesados. Mientras el secuestro extorsivo contemplaba una pena mínima de 320 meses de prisión, es decir, más de 26 años, el delito de constreñimiento ilegal establece una pena que parte de los 18 meses. Por su parte, la intimidación con arma no letal contempla una pena de hasta 72 meses de prisión. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Como no se impuso una medida restrictiva de la libertad, Mesa Londoño, Jaramillo, Moreno y Giraldo continuarán ejerciendo su derecho a la defensa en libertad. El proceso seguirá ahora su curso, y la Fiscalía deberá sustentar los nuevos delitos que atribuye a los procesados. Siga leyendo: Luces y sombras: Blessd arrasa en Spotify con nuevo álbum en medio de su proceso penal

Bloque de preguntas y respuestas:

La nueva imputación incluye constreñimiento ilegal, intimidación o amenaza con arma y acceso abusivo a un sistema informático, según el grado de participación atribuido a cada procesado. ¿Por qué la Fiscalía retiró el delito de secuestro extorsivo contra Blessd? La Fiscalía retiró ese delito porque, durante la audiencia, se determinó que no había elementos suficientes para demostrar una privación efectiva de la libertad de Andrés Felipe Sánchez Quintero. ¿Blessd aceptó los nuevos cargos de la Fiscalía? No. Blessd manifestó durante la audiencia que no aceptaba los cargos. Los otros tres procesados tampoco aceptaron la nueva imputación.