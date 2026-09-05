Duro contra los turistas explotadores: las capturas aumentaron un 1.000%

Evitar que Medellín siguiera siendo un destino de fácil acceso para los explotadores sexuales no solo se quedó en un discurso político. La ofensiva de la Alcaldía de Medellín y apoyada por autoridades de Colombia y Estados Unidos llevó a que 35 extranjeros fueran capturados y judicializados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes desde 2024. Lea también: Freno a la explotación sexual en Medellín: Devuelven a cinco norteamericanos en el aeropuerto de Rionegro Esto representa un incremento de más del 1.000% en la cantidad de detenciones realizadas por las autoridades en contra de extranjeros que viajaban a Medellín con la finalidad de cometer delitos sexuales contra menores de 18 años, haciendo pagos, en muchos casos, a organizaciones delincuenciales.

Entre 2021 y 2024, la ofensiva contra este delito dejó, nada más, a siete foráneos en manos de las autoridades, aunque varios de ellos ya fueron condenados por la justicia norteamericana con penas que superan los siete años.

La ofensiva

Todo comenzó el 10 de abril de 2024, cuando se lanzó la campaña “Ni lo intentes, es un delito”, en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro. A partir de esta estrategia se comenzó con la prevención, pero también con la operatividad entre la Alcaldía de Medellín, Migración Colombia, HSI (Homeland Security Investigations) y el FBI para atacar este delito y judicializar a quienes estuvieran implicados, no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos. Lo que llevó a que se intensificara esta operatividad fue el caso del estadounidense Timothy Alan Livingston, quien quedó captado en un hotel de El Poblado ingresando con menores de edad en la Semana Santa de 2024. En medio de una serie de irregularidades, pudo escapar y viajar hacia su país. Aún se está a la espera de que sea capturado para que responda por este delito.

Este hecho dejó en evidencia, según la Alcaldía de Medellín, que habría redes que contactaban a los extranjeros con menores de edad de la ciudad. Estos a su vez usaban redes sociales y aplicaciones de citas para cerrar los encuentros y cometer estos abusos sexuales. Lea también: Se metió al Bronx de Medellín para rescatar a su hija de una red de trata: el drama de una madre por recuperar su custodia La ofensiva dejó como primer gran resultado la captura del ecuatoriano-americano Stefan Andrés Correa, quien cayó el 19 de abril de 2024 en el aeropuerto internacional de Miami, justo antes de abordar un vuelo hacia Medellín. Tras encontrarle más de 100 videos de abusos sexuales contra menores entre los 11 y 17 años, el 27 de junio de 2025 un tribunal de Miami lo condenó a cadena perpetua por el delito de abuso de menores. A partir de esta captura, se vino una tras otra detención, llegando a las 35, según los registros de la administración distrital. De estas detenciones, 28 son estadounidenses, tres mexicanos, un francés, un islandés, un neerlandés y un israelí, quienes habrían establecido contactos con redes criminales colombianas para cometer estos delitos que hoy los tienen tras las rejas.

“A partir de todos estos procesos se priorizan los delitos relacionados con este tema y hay en curso unas investigaciones de otras personas, tanto en Medellín, en otras ciudades de Colombia, como en el exterior por esta clase de hechos que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes”, dijo Gutiérrez. Esta información se dio a conocer luego de que el mandatario estuviera en los estados de Arizona y Florida para fortalecer contactos con las distintas autoridades norteamericanas para fortalecer la ofensiva contra los casos de explotación sexual contra menores de edad. La idea, según informó Gutiérrez, es que funcionarios de la Policía, la Fiscalía y de la administración distrital sean capacitados para que las capacidades de investigación, identificación y judicialización sean más fuertes, principalmente contra las redes que utilizan plataformas digitales.

Las 12 sentencias

La labor realizada conjuntamente por las autoridades de Medellín y de Estados Unidos ha permitido la judicialización de 12 de los 35 extranjeros que han sido capturados. Además de las sentencias contra Correa y contra Manuel Poceiro a cadena perpetua, una de las más ejemplares fue contra Víctor Galarza, capturado en octubre de 2019 en Nueva York, Estados Unidos. Su sentencia, en 2022, fue de 17 años de prisión tras una extensa investigación contra este flagelo y las redes implicadas. Tras esta decisión judicial se vinieron las condenas contra de Herbert Fletcher, Héctor Ramón Rocher Salas, Michael Wayne Roberts, Haven Edwardantione Cates III, Dominick Divencenzo, Thomas Michael Renno, Hamzeh Anasweh, Brandon Seth Wood, Cristóbal Paulino Fernández Viamonte, Michael Jamie Inofuentes, Ramón Arellano Sandoval, Jaymes Christopher Schulte (James Bond o Underdog) y Miguel Sierra. Lea también: Mandaron a la cárcel a hombre de Curazao por caso de explotación sexual de menor de 14 años en Medellín Todas se lograron entre 2021 y 2026, “en un gran logro de nuestra lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Estamos cumpliendo una agenda conjunta para fortalecer todas las estrategias para atacar estas redes criminales internacionales”, señaló el alcalde Gutiérrez.

Los que no dejaron entrar

Si bien los hechos más destacados son las judicializaciones, también es necesario señalar que las inadmisiones en el aeropuerto José María Córdova aumentaron un 460% por parte de las autoridades migratorias, si se comparan los periodos 2021-2023 con el que va entre 2024 y 2026. En los últimos tres años, desde el terminal aéreo se prohibió la entrada de 229 extranjeros, incluyendo cinco que fueron devueltos a comienzos de esta semana porque tendrían intenciones de realizar turismo sexual. Tan solo este año se han reportado 118 extranjeros devueltos del terminal aéreo, siendo la cifra más alta que se tenga en la historia, en un trabajo en el que Migración Colombia ha sido clave. En 2024 fueron 40 inadmisiones y en 2025 se contabilizaron 71. Antes de que se iniciara esta ofensiva, entre 2021 y 2023 solo se reportaron 40 inadmisiones de extranjeros por presuntos delitos sexuales, de los cuales ocho fueron en 2021, 19 en 2022 y 13 en 2023, según la Alcaldía de Medellín y Migración Colombia.

Pero más allá de la labor de todas las autoridades, el alcalde Gutiérrez reitera su llamado a los padres de familia para que estén pendientes de sus hijos y así evitar que sean víctimas de estos delitos. “Les pedimos que estén muy pendientes de ellos, de las redes sociales, de con quienes conversan y no dejarles toda la responsabilidad a ellos del manejo de sus redes sociales”, concluyó el mandatario.

Algunos de los detenidos