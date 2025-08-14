Capturaron a un hombre que habría robado 10 veces en un D1; su hermano habría hecho lo mismo en 17 ocasiones

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Camilo González Molina, de 25 años, como presunto responsable de hurtar en 10 oportunidades a un D1, ubicado en el área metropolitana del Valle de Aburrá.
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), los hechos ocurrieron entre el 12 de junio de 2024 y el 2 de agosto de este año, en varios locales de un almacén de cadena, ubicados en diferentes sectores de Medellín y Bello (Antioquia). En estos eventos, el procesado se habría apoderado de una cuantía superior a los $12.800.000