No más ‘Copete’: capturan en Medellín a señalado cabecilla de La Sierra

En el centro de Medellín, la Policía Metropolitana capturó a un hombre señalado de ser uno de los principales integrantes armados del grupo delincuencial organizado La Sierra. Se trata de Johvanny Copete Domínguez, alias ‘Copete’, quien fue capturado en la comuna 8 Villa Hermosa. La institución asegura que el hombre era requerido para cumplir una sentencia por el asesinato de un policía y un líder ambientalista, además de un delito relacionado con armas de fuego. Lea más: $897 millones en calzado incautados: así fue el golpe al contrabando en La Minorista de Medellín El operativo fue adelantado por unidades especializadas de investigación criminal e inteligencia, que durante varias labores lograron establecer el lugar donde se encontraba el señalado y posteriormente hicieron efectiva la orden judicial.

Lo encontraron armado en La Sierra

Al momento de la captura, los uniformados encontraron en poder de ‘Copete’ una pistola Glock 17 calibre 9 milímetros, un cargador con 28 cartuchos, un radio de comunicaciones, dos teléfonos celulares y una camisa balística. Según la Policía, todos estos elementos fueron incautados durante el procedimiento y quedaron a disposición de las autoridades competentes. La orden de captura estaba relacionada con una condena por homicidio agravado y, en concurso, por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

A su vez, la sentencia obedece a un doble homicidio ocurrido el 6 de mayo de 2021, en jurisdicción del corregimiento de Santa Elena. Ese día fueron asesinados con arma de fuego el patrullero Wilder Alexander Romo Durango, integrante de la Policía Nacional, y el líder ambientalista Mauricio Valencia Sánchez. La investigación adelantada por las autoridades llevó a vincular a ‘Copete’ con estos hechos y terminó en una condena que, según la Policía, asciende a 56 años de prisión. Además de este caso, la institución señaló que el capturado registra antecedentes por concierto para delinquir y por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. De acuerdo con las investigaciones citadas por la Policía Metropolitana, alias ‘Copete’ tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 18 años dentro de la estructura delincuencial de La Sierra. Entérese: Cayó el quinto implicado por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo: ¿de quién se trata? Durante ese tiempo, habría ocupado distintos cargos dentro de la organización hasta alcanzar, según las autoridades, la posición de segundo cabecilla de su componente armado. Su captura se suma a otros golpes recientes contra integrantes con capacidad de mando dentro de esta estructura. La Policía mencionó entre esos resultados las capturas de alias ‘Huelillo’ y ‘La Chucha’. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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