En operativo de la Policía en Medellín capturan a alias Téllez, enlace entre el Eln y las Farc de alias Calarcá

Las autoridades investigan el motivo de la presencia en Medellín de alias Téllez, jefe financiero y principal enlace entre el Eln y el frente 36 de las Farc, capturado este viernes en la capital antioqueña.

Este sujeto, detenido por el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas de la DIJIN, sería cercano al cabecilla del frente 36, alias Calarcá, y coordinaba acciones criminales y disputas por el control territorial y las rentas ilícitas en el departamento.

Como parte de estos operativos, también fueron capturados alias Gordo y alias Jaider, señalados de planear y ejecutar acciones terroristas, entre ellas la quema de buses en el sector de La Paulina en el Bajo Cauca y tractocamiones en vías de Antioquia.

Según el gobernador Andrés Julián Rendón, “estos bandidos se unieron para disputarse con el Clan del Golfo el control de las rentas ilícitas. Distintos nombres, la misma pelambre: criminales peleándose el negocio del narcotráfico y otras economías ilegales”.