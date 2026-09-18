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En operativo de la Policía en Medellín capturan a alias Téllez, enlace entre el Eln y las Farc de alias Calarcá

Esta persona es señalada como el principal enlace financiero y operacional entre el ELN y el Frente 36 de las disidencias de las FARC. Junto a él cayeron alias ‘Gordo’ y alias ‘Jaider’, acusados de ataques terroristas como la quema de vehículos en el Bajo Cauca.

  • Alias Téllez coordinaba acciones criminales y disputas por el control territorial y las rentas ilícitas en el departamento. Foto: Cortesía
    Alias Téllez coordinaba acciones criminales y disputas por el control territorial y las rentas ilícitas en el departamento. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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Las autoridades investigan el motivo de la presencia en Medellín de alias Téllez, jefe financiero y principal enlace entre el Eln y el frente 36 de las Farc, capturado este viernes en la capital antioqueña.

Este sujeto, detenido por el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas de la DIJIN, sería cercano al cabecilla del frente 36, alias Calarcá, y coordinaba acciones criminales y disputas por el control territorial y las rentas ilícitas en el departamento.

Como parte de estos operativos, también fueron capturados alias Gordo y alias Jaider, señalados de planear y ejecutar acciones terroristas, entre ellas la quema de buses en el sector de La Paulina en el Bajo Cauca y tractocamiones en vías de Antioquia.

Según el gobernador Andrés Julián Rendón, “estos bandidos se unieron para disputarse con el Clan del Golfo el control de las rentas ilícitas. Distintos nombres, la misma pelambre: criminales peleándose el negocio del narcotráfico y otras economías ilegales”.

Alias Téllez, Gordo y Jaider, tendrían relación directa con la Compañía Héroes de Tarazá del ELN y son requeridos por los delitos de terrorismo, rebelión y concierto para delinquir agravado.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también destacó el operativo y expresó su reconocimiento a la Policía Nacional por el resultado.

“Seguimos trabajando para proteger la gente y enfrentar a quienes pretenden sembrar miedo y violencia en nuestro país. Uno a uno van cayendo”, concluyó.

Le puede interesar: Golpe al Frente 36: capturaron a alias ‘Mono Milicio’, principal explosivista y hombre de confianza de alias ‘Primo Gay’

Tanto Gutiérrez como Rendón han denunciado las intensiones de expansión hacia Medellín del Frente 36 extendido su presencia hasta Medellín, para formar facciones terroristas urbanas.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es alias ‘Téllez’ y qué rol cumplía en la organización?
Alias ‘Téllez’ es identificado por la Policía como el jefe financiero y principal articulador entre la Compañía Héroes de Tarazá del ELN y el Frente 36 de las disidencias de las FARC (encabezado por alias ‘Calarcá’). Coordinaba disputas territoriales, rentas ilícitas y alianzas criminales en Antioquia.
¿Qué otros acusados fueron detenidos en la operación?
Durante el operativo también se logró la captura de alias ‘Gordo’ y alias ‘Jaider’, señalados de ejecutar actos terroristas en las vías del departamento, como la quema de buses y tractocamiones en el sector de La Paulina (Bajo Cauca).
¿Por cuáles delitos son requeridos los capturados?
Los tres detenidos son judicializados por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de terrorismo, rebelión y concierto para delinquir agravado.

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