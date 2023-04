Así se están gastando la plata de la Alcaldía de Medellín cuatro candidatos en campaña

El pasado Lunes Santo más de 100 estudiantes del Pascual Bravo fueron invitados por el edil de la Comuna 13 Jey Gemberson Puerta —avalado por el partido de la U— a un evento de entrega de certificados de labor social. Con esos certificados los jóvenes beneficiarios del presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín pueden condonar el valor de sus matrículas educativas.

La invitación, que parecía tener fines netamente académicos, terminó con la exsecretaria de salud de Medellín y ahora precandidata a la Alcaldía, Andree Uribe, subida en tarima haciendo campaña y recogiendo firmas. La denuncia la publicó el portal periodístico El Armadillo.

Puerta, elegido desde el 2016, hizo la convocatoria por medio de un grupo de WhatsApp que desde noviembre del 2021 comparte con los jóvenes beneficiarios de presupuesto participativo. En el mensaje les pedía, a modo de “favor personal”, ir con un acompañante: “Buenas tardes el día de mañana estaré entregando los documentos de la labor social. Lugar: Iglesia Eduardo Santos. Hora: 10 am a 10:30 am. Traer $2.000 para pagar papelería y tinta. Traer un regalito o dulces para hacer las actividades del día del niño, no es obligatorio. También los necesitó, es un favor personal, traer otra persona que los acompañe, no entregaré documentos a otras personas. Feliz tarde”. [sic]

Lo que no sabían los estudiantes es que al evento parroquial del Martes Santo también estaba invitada Andree Uribe que, pese a trabajar más de tres años como secretaria de Salud de Quintero, ahora recoge firmas como candidata independiente de la administración actual de la ciudad.