“Es una infamia. El problema no está en la Fiscalía, por el contrario. Las pruebas técnicas permitieron demostrar que no existió ningún tipo de irregularidad en mi proceso de grado. La Fiscalía le ha solicitado a un juez de la República una audiencia de preclusión y es la Fiscalía, quien investiga y quien acusa, la que está diciendo que no cometí ninguna irregularidad. Y en eso nos encontramos, en esa audiencia”.

“Soy oriundo de la ciudad de Medellín, crecí en la Comuna 9, barrio Buenos Aires. Soy hijo de Gloria, una enfermera, y de Ramiro, un trabajador de una fábrica de textiles. Iniciamos a hacer política en la Junta de Acción Comunal de mi barrio, donde fui presidente. Luego los antioqueños me eligieron como diputado. Lo de la Junta fue por allá después del año 2000, yo estaba jovencito, tenía unos 20 años. Me gustó la política porque es un verdadero instrumento para transformar”.

Pero hay testimonios desde la Universidad que dicen que usted no hizo todos los cursos reglamentarios para graduarse...

“Eso no es verdad. Los testimonios en la Corte Suprema, que difundió Caracol Televisión, son parcializados. Ante un juez de la República, uno a uno, cada uno de los testimonios se lograron desvirtuar. Aquí lo que existió fue el interés amañado de un politiquero, hoy rector de la Universidad de Medellín, Federico Restrepo, quien fue candidato a la gobernación de Antioquia, que se quiso quedar con esa alma máter. No le importó la dignidad de los estudiantes, de los miles de egresados y me instrumentalizó a mí como un caballito de batalla. Esa audiencia es más o menos el 23 de octubre, antes de las elecciones. Es decir, en el proceso de grado de Julián Bedoya no se cometió ninguna irregularidad”.

Pero es muy raro que usted haya presentado tres preparatorios, los exámenes definitivos para convertirse en abogado, en un solo día, ¿cómo explica eso?

“Hay universidades que no hacen preparatorios. Hay universidades, inclusive, que hacen tres en un día, otras que hacen un preparatorio único para evaluar toda su carrera. En mi caso particular se logró demostrar que presenté tres preparatorios en un día. Hay cientos de estudiantes que presentaron pluralidad de preparatorios. Inclusive se demostró con prueba técnica que hay estudiantes que presentaron cinco preparatorios en un día y los ganaron”.

Volviendo al tema político, usted ha desempañado muchos cargos, ¿qué aportó al país desde esos cargos de honor?

“Hice parte de las comisiones más importantes, no solo cuando estuve en la Asamblea, sino en el Congreso de la República. Fui ponente y coordinador de la Reforma de Equilibrio de Poderes, que permitió el fortalecimiento institucional de las tres ramas del poder. En el Senado tuve la oportunidad de ser ponente de la Ley de Transformación Digital para cerrar las brechas digitales en Colombia. Y puedo decirles con tranquilidad y orgullo a los antioqueños que logramos traer la inversión más grande que ha traído un congresista a Antioquia”.

A usted se le ubica dentro de los políticos petristas, ¿qué opina?

“Puedo decir con contundencia que no soy ni uribista, ni santista, ni duquista, ni petrista. Soy de la institucionalidad y me debo a la ciudadanía, a las personas que votan por mí. Aquí se volvió política cimentar un discurso de odio, de buenos, de malos, del de izquierda, del de derecha, pero nadie soluciona los problemas de la gente, de las personas”.

¿Pero como se explica que la representante María Eugenia Lopera, que es de su cuerda, salvara la reforma a la salud pasando por encima de las directrices de su partido? Además, usted entró a la Casa de Nariño con el conservador Carlos Andrés Trujillo...

“Mi gobierno será el gobierno de las mujeres. Más del 50% de mi gabinete va a estar integrado por mujeres y María Eugenia Lopera es un símbolo real de la coherencia política de mi organización, que se llama la Familia de la Renovación. Ella es una campesina de Entrerríos, Antioquia, vícitma de la violencia; se hizo profesional en una universidad pública, empezó a trabajar como técnica en diferentes municipios y en diferentes entidades. Y nosotros tomamos la decisión de apoyar a esa mujer empoderada, con independencia, con criterio. Me parece un sesgo acusar a una mujer porque independiente y libremente toma una decisión y asume una postura para votar. No hay ley de bancadas, porque si hubiera existido bancada, a ella la habrían sancionado. Aquí lo que hay es una doble moral”.

Pero usted sí visitó al presidente Gustavo Petro en compañía del senador conservador Carlos Andrés Trujillo...

“He visitado al presidente Santos, al presidente Duque, al presidente Petro porque soy de institucionalidad y para eso nos eligieron los colombianos. No soy petrista ni soy de izquierda”.