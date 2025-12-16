Campaña contra el desperdicio en Medellín: el 42% de los residuos de la ciudad son restos de comida

El 42% de los residuos en la capital antioqueña son restos de alimentos , una cifra que preocupa no solo a las entidades sino también a la ciudadanía, y los invita a practicar el adecuado consumo y no caer en la tendencia del derroche y el hábito del mal gasto.

“ Medellín se vive mejor. Sin pena, sin desperdicio”, es el nombre de la nueva campaña para no seguir tirando restos de comida en los botes de basura de la ciudad.

La estrategia busca que, desde casa, se implementen las acciones necesarias para no expandir más la problemática del desperdicio, por lo que se proponen dos retos para todas las familias. El primero lleva por nombre ‘Día de dejar el plato vacío’, para que cada persona marque los días de la semana que consume la porción completa y así evite botar comida. El otro es el ‘Reto de la familia consciente’, que consiste en registrar los días en los que ningún alimento, de la nevera o la despensa, se deseche.

“Se hace un llamado de atención frente a prácticas que podemos adoptar para reducir el desperdicio de alimentos y con ello también, evitar la generación de residuos. Los invitamos a todos a ser parte de esta estrategia y a contribuir con la sostenibilidad”, dijo Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de Medellín.

La compañía aliada del distrito para llevar a cabo este proyecto es WWF Colombia, quienes determinaron que del 71% de los residuos orgánicos que provienen de los hogares de Medellín, solo se aprovecha un 7%. La meta es que, a 2027, la cifra ascienda a 24%. “El desperdicio en los hogares colombianos suma 1.5 millones de toneladas anuales, lo que impacta directamente el cambio climático, ya que la pérdida de alimentos genera hasta 10 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero”, señaló la organización.