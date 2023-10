En la semana del 25 de septiembre la campaña electoral en Medellín llegó a un punto de inflexión; quedó en evidencia la implementación criolla del manual de Maquiavelo que señala que todo se vale para llegar al poder.

Fue entonces cuando Daniel Quintero se reunió con varios directores y editores de medios de comunicación en Bogotá para decirles que iba a renunciar a la Alcaldía. La información llegó a Medellín como un rumor que se concretó a las 11:30 de la noche del sábado 30 de septiembre, cuando dijo que eso era todo, que se iba a hacer campaña en favor de Juan Carlos Upegui, el primo de su esposa Diana Osorio.

Era bastante evidente que para ese momento la campaña de Upegui no terminaba de despegar como Quintero quería, pues todas las encuestas lo fijaban con el 15 por ciento de intención de voto, mientras tanto Federico Gutiérrez llegaba al 60 por ciento. Quintero entonces se arrojó a la calle, pese a la deshonra a la que se sometía, para empujar a su pupilo. Pero hoy, 29 días después, parece que su estrategia no dio resultado, pues Gutiérrez llega al día de las elecciones con más de 70 puntos de favorabilidad según Invamer, y Upequi no sobrepasa el 12 por ciento.

Los medellinenses no solo asistieron en este tiempo a una campaña bastante sucia, de ataques por lo bajo y mentiras, también la evidencia de que la Alcaldía estuvo usando, al parecer, el presupuesto público para empujar a Juan Carlos Upegui. Hace un par de meses, por ejemplo, se conoció que dentro de un contrato de la Administración con la Universidad Nacional por 9.000 millones de pesos se habría hecho publicidad, videos y piezas de campaña en favor de Independientes. Quizá la renuncia de Quintero lo que hizo fue confirmar ese apalancamiento en el dinero público.