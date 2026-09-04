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Se mueven los gabinetes de Medellín y Antioquia: ¿Estrategia? ¿Cuentas de cobro?

Fichas clave de Federico Gutiérrez cambiarán de rol. Renuevan cabezas de dependencias estratégicas en Alcaldía y Gobernación. Estos son los cambios.

  • Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón movieron sus fichas a un año de terminar su periodo. Foto: EL COLOMBIANO
    Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón movieron sus fichas a un año de terminar su periodo. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 2 horas
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A un año de terminar sus periodos de gobierno, Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón anunciaron cambios en dependencias clave de sus administraciones.

En el caso de Medellín, la noche de este jueves y hoy viernes han sido de despedidas y bienvenidas: el primer anuncio se dio con el paso de Verónica Suárez, una de las personas de más confianza de Gutiérrez a la Secretaría de Cultura.

Suárez, politóloga quien se desempeñó hasta ayer como secretaria Privada, siendo la estratega del mandatario y ocupándose de su agenda, reemplaza a Santiago Silva, la cara de la cultura en Medellín durante los dos últimos años y con un papel destacado en la recuperación de eventos como Altavoz y la Feria de las Flores.

El rol de máxima confianza de Gutiérrez en la Secretaría Privada será ejercido por el abogado Sebastián Gómez, el bastión de los procesos jurídicos en contra del clan Quintero y los actos de corrupción de personas allegadas a la anterior administración de Medellín.

Gómez, quien ahora cumplirá el rol de estratega del alcalde, lideró la defensa jurídica del Distrito en el caso Aguas Vivas y, con su equipo, ha investigado y destapando presuntas actuaciones ilegales del exalcalde, su hermano y funcionarios cercanos a él.

La salida de Silva, según expresó él mismo, se debió a temas familiares, y su trabajo en el gobierno distrital fue destacado por el alcalde, otros funcionarios y miembros de entidades y organizaciones. Sin embargo, uno de los momentos complejos de su gestión fue el polémico lanzamiento del libro “El M-19: de la guerra a la política”, en la Biblioteca Público Piloto, el pasado 21 de abril, que fue autorizado por su despacho, pero luego lo desautorizó el mismo alcalde.

“Ahora que liderarás la Secretaría de Cultura, tendrás un reto adicional a la importante agenda cultura a la cultura ciudadana. La batalla cultural sí que es fundamental”, expresó Gutiérrez a Suárez en un mensaje de bienvenida publicado en redes sociales,y en el que se demuestra la relevancia del mandatario a la nacionalidad de ese despacho.

Silva, por su parte, afirmó sobre su salida que “el equipo de la Secretaría, el de toda la Alcaldía y el mismo alcalde han sido muy generosos y comprensivos. He recibido mucha ayuda y apoyo por parte de todos, pero ya era hora de un cambio. Regreso a la academia, que siempre me espera”.

Nuevas caras en dependencias estratégicas

Dos de los temas prioritarios para la Administración actual de Medellín son la niñez y la problemática con habitantes de calles. En las dos dependencias que los lideran se anunciaron movimientos.

A Buen Comienzo, modelo en Colombia, llega Clara Vélez Múnera, quien ofició como subsecretaria de Grupos Poblacionales. Y Diana Carmona, quien fuera la directora de este programa que atiende de manera integral a la primera infancia, pasa a ser secretaria de Inclusión Social.

Precisamente, uno de los temas que maneja esa Secretaría, el de los habitantes de calle, ha sido el más crítico de la actual administración local.

A los pocos o insuficientes avances se debería la renovación de liderazgo en esa dependencia ordenada por el alcalde. Cifras oficiales reportan que, actualmente, hay más de 9.000 personas en esta condición por las calles de Medellín. La cifra aumenta cada vez, y organizaciones como Indi-Gente aseguran que ya son 13.000 hombres, mujeres y niños.

“Asumo un nuevo reto como secretaria de Inclusión Social y Familias de Medellín, con la misma convicción de seguir trabajando por una ciudad que cuida, incluye y transforma vidas”, afirmó Carmona.

Nuevos alfiles de Rendón

Por los lados de la Gobernación de Antioquia, Andrés Julián Rendón también tomó decisiones estratégicas. En la Secretaría General nombró a Cristel Guisel Jaramillo Álvarez, abogada de la Universidad de Medellín, quien ejerció como directora Contractual de la Fábrica de Licores de Antioquia y secretaria general de Rentas.

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Para la Secretaría de de Desarrollo Económico llega Camilo Tamayo Calle, economista y especialista en Gerencia de Proyectos de la Universidad Eafit. Entre 2024 y 2026 se desempeñó como director de Internacionalización de la Gobernación de Antioquia.

Tamayo y Jaramillo remplazan a Manuel Naranjo y Martha Patricia Correa, respectivamente.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué cambios de gabinete anunció el alcalde Federico Gutiérrez en la Alcaldía de Medellín?
Verónica Suárez pasa de la Secretaría Privada a liderar la Secretaría de Cultura en reemplazo de Santiago Silva. Sebastián Gómez, líder de las investigaciones jurídicas contra la anterior administración, asume como nuevo secretario Privado. Asimismo, Diana Carmona deja la dirección de Buen Comienzo para asumir la Secretaría de Inclusión Social y Familia —con el reto crítico de la población habitante de calle—, mientras que Clara Vélez llega a la dirección de Buen Comienzo.
¿Por qué se produjeron las salidas de los secretarios de Cultura e Inclusión Social?
Santiago Silva dejó la Secretaría de Cultura por motivos personales para retornar a la academia. Por su parte, la rotación en la Secretaría de Inclusión Social responde a la necesidad de reforzar la atención a la población habitante de calle, una de las problemáticas más complejas de la ciudad, donde reportes oficiales señalan más de 9.000 personas en esta condición.
¿Cuáles son los nuevos nombramientos realizados por el gobernador Andrés Julián Rendón en Antioquia?
En la Gobernación de Antioquia, Cristel Guisel Jaramillo Álvarez fue nombrada nueva secretaria General en reemplazo de Martha Patricia Correa. Además, Camilo Tamayo Calle asumió la Secretaría de Desarrollo Económico sustituyendo a Manuel Naranjo.

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