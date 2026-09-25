Caen cinco policías que cobraban hasta $4 millones a “La Oficina” para proteger “plazas” de vicio

Nueve personas fueron capturadas en Medellín en medio de una investigación por una presunta red de corrupción que habría conectado a cinco uniformados de la Policía con cuatro integrantes de estructuras criminales alineadas con “La Oficina”, la organización criminal urbana que nació como oficina de cobro del capo Pablo Escobar y ahora controla gran parte de las actividades criminales de Medellín.
De acuerdo con la investigación, los policías habrían utilizado sus cargos para omitir actividades de registro y control en las zonas donde estaban asignados y, de esta manera, facilitar el funcionamiento de estructuras dedicadas a actividades ilícitas, entre ellas la comercialización de estupefacientes.
La investigación señala que los uniformados habrían recibido entre $3 y $4 millones mensuales de coordinadores de las estructuras criminales a cambio de favorecer sus operaciones.
Las capturas dan pie a la sospecha popular de que algunos uniformados saben dónde están las “plazas”, o sitios de venta de drogas ilícitas, pero se hacen la vista gorda.
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