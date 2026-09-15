Cayó en Armenia líder de ‘Los Tiguerones’, señalado por el homicidio de un ecuatoriano en Medellín

Alias Colombia, un ecuatoriano señalado de liderar actividades de sicariato y narcotráfico para la organización criminal transnacional Los Tiguerones, de Ecuador, fue capturado en Armenia, Quindío, y ahora deberá responder ante la justicia colombiana. El hombre fue ubicado por investigadores de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación después de un seguimiento de inteligencia que permitió establecer sus movimientos en territorio colombiano. Lea más: 17 extranjeros con Circular Azul de Interpol y antecedentes penales fueron expulsados de Medellín La captura se hizo efectiva en la capital del Quindío mediante una orden judicial por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado. Durante el procedimiento, las autoridades también incautaron cuatro teléfonos celulares que serán sometidos a análisis dentro del proceso investigativo. Pero el caso que vincula a este hombre con Medellín se remonta a 2022, cuando habría participado en el asesinato de otro ciudadano ecuatoriano.

El homicidio en la capital antioqueña

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, el crimen tuvo como víctima a un ciudadano ecuatoriano que, presuntamente, había sido enviado por la misma organización criminal a Colombia. La hipótesis que manejan las autoridades es que esta persona habría llegado con el propósito de reemplazar a alias ‘Colombia’ dentro de la estructura delictiva. Sin embargo, esa llegada habría desencadenado un conflicto interno que terminó con su homicidio.

La participación de ‘Colombia’ en ese crimen es señalada por las autoridades como uno de los elementos que permitió avanzar en su identificación y seguirle el rastro después de su llegada al país. El caso también permitió establecer que el hoy capturado habría utilizado diferentes ciudades colombianas para mantener contactos y actividades relacionadas con la organización. Entre ellas aparecen Cali, Medellín y Armenia.

Más de dos décadas de trayectoria criminal

Según la Policía, alias Colombia tendría más de 20 años de trayectoria delictiva y habría ocupado dentro de Los Tiguerones un papel relacionado con la coordinación de homicidios y actividades de narcotráfico. Su trayectoria criminal en el país de donde es oriundo se remonta a 2011, cuando fue capturado y posteriormente condenado a una pena de más de tres décadas de prisión por varios homicidios. Entérese: Así fue el rescate de 8 secuestrados del ELN en Norte de Santander La investigación señala que, pese a ese antecedente judicial, en 2022 habría ingresado irregularmente a Colombia y desde entonces habría buscado reconstruir sus contactos criminales para continuar con actividades de sicariato y tráfico de drogas. Los movimientos entre varias ciudades dificultaron su localización en un primer momento, hasta que los investigadores lograron establecer que se encontraba en Armenia. Con su detención, las autoridades buscan además avanzar en la identificación de las conexiones que la organización criminal habría mantenido en Colombia y establecer si tuvo participación en otros hechos violentos o actividades relacionadas con el narcotráfico en el país. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: